Darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 asker iltica başvurusu yaptı

TSK içindeki bir cuntanın askeri darbe girişiminin başarısız olmasının ardından 8 askerle Yunanistan Dedeağaç’a indi. Helikopterdeki 8 kişi gözaltına alındı. Türk askerlerinin iltica başvursu yapacağını söylediği, ancak Yunan makamlarının 'demokrasiyi ortadan kaldırmak'la suçlanacağı için bu başvuruya sıcak bakmadığı öğrenildi.

NTV, Yunan yetkililerden yapılan ilk açıklamada “İş birliğine hazırız, gereken yapılacak" denildiğini duyurdu.

Sitenin haberine göre, helikopter yerel saatle 11.45'te SOS sinyali verdi, 11.51'de de havaalanına indi. Yunan polisinin Dedeağaç havaalanına gittiği belirtildi.

Darbe girişiminin ardından çok sayıda komutandan haber alınamamıştı.

Bazılarının rehin alındığı iddiaları vardı.

Dışişleri Bakanı: Derhal teslim edilmelerini istedik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uçağın içindeki askerlerin derhal teslim edilmesini istediklerini açıkladı.