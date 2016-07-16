Atina, başarısız darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a giden 8 askeri teslim edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TSK içindeki askeri bir cunta tarafından yapılan darbe girişiminin başarısız olmasının ardından helikopterle Yunanistan'a giderek iltica talebinde bulunan 8 askerin Türkiye'ye teslim edileceğini söyledi. Çavuşoğlu, "Yunanistan Dışişleri Bakanı 8 hainin teslim edileceğini söyledi" dedi.

Askeri darbe girişiminin başarısız olmasının ardından 8 askerle Yunanistan Dedeağaç’a indi. Helikopterdeki 8 kişi gözaltına alındı. Türk askerlerinin iltica başvursu yapacağını söylediği, ancak Yunan makamlarının 'demokrasiyi ortadan kaldırmak'la suçlanacağı için bu başvuruya sıcak bakmadığı öğrenildi.

NTV, Yunan yetkililerden yapılan ilk açıklamada “İş birliğine hazırız, gereken yapılacak" denildiğini duyurdu.

Sitenin haberine göre, helikopter yerel saatle 11.45'te SOS sinyali verdi, 11.51'de de havaalanına indi. Yunan polisinin Dedeağaç havaalanına gittiği belirtildi. Darbe girişiminin ardından çok sayıda komutandan haber alınamamıştı. Bazılarının rehin alındığı iddiaları vardı.

Dışişleri Bakanı: Derhal teslim edilmelerini istedik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uçağın içindeki askerlerin derhal teslim edilmesini istediklerini açıkladı.

Yunanistan'dan cevap geldi

Çavuşoğlu, TSK içindeki askeri bir cunta tarafından yapılan darbe girişiminin başarısız olmasının ardından helikopterle Yunanistan'a giderek iltica talebinde bulunan 8 askerin Türkiye'ye teslim edileceğini söyledi. Çavuşoğlu, "Yunanistan Dışişleri Bakanı 8 hainin teslim edileceğini söyledi" dedi.