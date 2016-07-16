Darbe girişimine katılan erler: Tatbikat sanıyorduk, kandırıldık

Darbe girişimiyle ilgili olarak Ankara'da teslim olmaya başlayan er ve erbaşlara su ve sigara götüren vatandaşlar, teslim oldukları takdirde zarar görmeyecekleri yönünde telkinde bulundu. Teslim olan erler, rütbeliler tarafından 'tatbikat var' denilerek kandırılıp, Genelkurmay Başkanlığına getirildiklerini söylediler. İstanbul'da da benzer bir tablo var. Erler "Biz tatbikat sanıyorduk" diye konuştu. Bu arada bazı askerlerin ceplerinde bulunan mermileri, kendi istekleriyle polislere teslim ettiği görüldü. Başbakan Binali Yıldırım darbe girişiminde 161 kişinin şehit olduğunu açıkladı. Şu ana kadar çeşitli rütbelerden 2839 asker gözaltına alındı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; darbe girişimiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. İstanbul ve Ankara'da darbede yer alan bazı erlere, üst rütbeliler tarafından 'nöbet var' ya da 'tatbikat var' denildiği belirtiliyor.

Yine benzer bir iddiaya göre İstanbul'da, darbe girişimine 3. Kolorduya bağlı bir zırhlı tugay ve alaydan bazı askerler de katıldı. Üst rütbelilerin, erleri ve bazı alt rütbeli askerleri 'tatbikat var, 'gece eğitim' var diye saat 21.00'e kadar beklettikleri, ardından 'Eğitim var, mühimmat alın' dedikleri öne sürülüyor. Bir diğer iddia ise İstanbul'da, darbe yanlısı askerlerin 3. Kolordu Komutanlığı Karargahı'nı da helikopterle inip işgal etmeyi planladıkları, darbe karşıtı askerlerin de bu ihtimale karşı önlem aldığı yönünde.

Söke'den Ankara'ya 20 er götürülmüş

Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak darbe girişimiyle ilgili, "Söke'den bir rütbeli asker, 20 eri 'Sizi tatbikata götüreceğim' diye Ankara'ya götürmüş. Bu konu hakkında tahmin ediyorum ki Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı kararı çıkarmış. İlerleyen saatlerde başsavcılığın girişimleri olmadığını öğrenirsek biz devreye gireceğiz ve gerekeni yapacağız." Darbe girişimiyle ilgili Aydın'a sözde sıkı yönetim komutanı olarak bir albayın atandığını duyduklarını dile getiren Koçak, "Kendisi tabii Ankara'dan buraya gelemedi. Başsavcılığımız gerekeni yapmıştır ve görüldüğü yerde yakalanacaktır." diye konuştu.

"Halk tankların üzerine çıkınca anladık"

Darbe girişimi sırasında polisin en kısa sürede hayatı normale döndürdüğü Atatürk Havalimanı’nda bir Albay komutasındaki 10 muvazzaf subay toplam 67 asker gözaltına alındı. Atatürk Havalimanı karakolunda gözaltında tutulan askerlerden erler kendilerini buraya tatbikat amaçlı olarak getirildiğini bildiklerini söylediler.

İlk sorguları yapılan gözaltındaki erler tatbikat yaptıklarını zannettiklerini belirterek, "Ne zamanki halk gelip tankların üzerine çıkmaya başladı gerçeği o zaman anladık" dedikleri öğrenildi.

Askerlerin başında bulunan Albay’ın darbe girişiminde bulunduklarını kabul ettiğini belirterek polisler karşısına geldiği zaman " Tamam geri çekiliyoruz" dediği öğrenildi.