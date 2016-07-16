'Darbe girişiminin lideri' olmakla suçlanan yarbay, iki yıl önce Kuveytli diplomat tarafından dövülmüştü

Yaşanan darbe girişiminin ardında Hava Kuvvetleri'nin eski komutanı Orgeneral Akın Öztürk ile damadı Yarbay Hakan Karakuş'un olduğu iddia ediliyor. F-16 pilotu olan Yarbay Hakan Karakuş’un ismi ilk kez eylül 2014'te Ankara ’da trafikte dönemin Kuveyt Büyükelçiliği Ataşesi Emad Ali Almohid ile yaptığı yumruklu kavgayla gündeme gelmişti. Karakuş eşinin gözleri önünde elçilik görevlilerince feci şekilde dövülmüştü.

Darbe girişimi yapmakla suçlanan Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün damadı F-16 pilotu Yarbay Hakan Karakuş 11 Eylül 2014'te Ankara'da ölesiye dövülmesiyle gündeme gelmişti.

Ankara Çankaya’da Turan Güneş Bulvarı üzerinde içinde 4 kişinin bulunduğu KuveytBüyükelçiliği’ne ait aracın Pilot Kurmay Yarbay Hakan Karakuş ile eşi ve 6 günlük çocuğunun bulunduğu aracı sıkıştırması üzerine başlayan tartışmada Ataşe Almohid ve üç kişinin, Kurmay Yarmay Karakuş’u öldüresiye dövmesi kamuoyunda infial yaratmıştı. Türk şoför ve diğer iki kişi olay yerinden kaçarken, Almohid halkın tepkisi üzerine cadde üzerindeki bir bankaya sığınmak zorunda kalmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Kuveytli diplomatın özel şoförü Selahaddin A.’nın adli kontrolle salıverilmesine ilişkin itirazı ve tutuklama talebi Ankara 5’inci Sulh CezaHakimliği tarafından reddedilmişti.

Kuveyt Büyükelçisi Abdulaziz Al-Duwaikh, ataşenin suçsuz olduğunu savunup, “Türkiye’de birçok yatırımımız var. Mahkeme kararı olmadan sınır dışı edildiği duyulursa, Kuveytli yatırımcılar Türkiye’den ayrılacaktır. Çünkü bu ülkeye güvenmeyecekler” demesi ise Ankara’nın tepkisini çekmiş ve bu açıklama üzerine Büyükelçi Al-Duwaikh Dışişleri’ne çağrılarak uyarılmıştı. Ankara’nın bu mesajından sonra Kuveytli diplomatın Türkiye’den ayrıldığı ortaya çıkmıştı.