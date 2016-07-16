İstanbul ve Ankara'da darbe girişimine katılan askerlere yarı çıplak gözaltı

Darbe teşebbüsü sırasında Özel Harekat polisleri, Jandarma Genel Komutanlığı binasındaki darbecilere operasyon düzenledi. Bazı kapıların koçbaşı ile kırılarak girildiği binadaki operasyonda, rütbelilerin de arasında bulunduğu yaklaşık 200 asker gözaltına alındı. İstanbul ve Ankara'da darbe girişimine katılan askerler spor salonuna getirilerek yarı çıplak biçimde gözaltına alındı.

Türkiye, 12 Eylül 1980'den yaklaşık 36 yıl sonra ilk kez darbe girişimine sahne oldu. İstanbul'da jandarma birliklerinin iki boğaz köprüsünü de 21:30 sıralarında Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde kapatmalarıyla kamuoyunun farkına vardığı gelişmeler Ankara semalarında savaş uçaklarının TBMM, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve MİT Müsteşarlığı üzerinde 100 metreye kadar inerek alçak uçuş yapmaya başlamalarıyla netlik kazanmaya başladı. Kızılay'daki Genelkurmay Başkanlığı karargâhının önüne çıkan yolların kapatılmasıyla devam eden gelişmeler sırasında Başbakanlık MİT Müsteşarlığı'nın bulunduğu Yenimahalle ilçesinde alçak uçuş yapan helikopterlerden ateş açıldığı haber verildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul ve Ankara'da darbe girişimine katılanlar spor salonuna getirilip yarı çıplak bir şekilde gözaltına alınırken MİT ve emniyet güçlerinin nokta operasyonları tamamlandı.