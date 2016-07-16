Devlet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları SMS'le sokağa davet etti

Kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” ismini veren cuntacıların düzenlediği darbe girişimi sırasında ve sonrasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve devlet vatanadaşların telefonlarına mesaj yollayarak sokağa çıkma çağrısı yaptı.

Erdoğan’ın gönderdiği mesaj şöyle:

“Türk Milletinin degerli evlatları. Bu hareket Ankara’da ve İstanbul’da devletin zırhlı araçlarını ve silahlarını gasp etmiş dar bir kadronun, 70’li yıllardaki gibi davranarak millete karşı bir kalkışmasıdır. Şerefli Turk milleti demokrasine ve huzuruna sahip çık. Türk milletini sindireceğini düşünen bu dar kadronun hareketine karşı sizleri sokağa ve milletinize sahip çıkmaya çağırıyorum.

Devletine milletine sahip çık.

Recep Tayyip Erdogan”

Türkiye Cumhuriyeti’nden gönderilen mesaj ise şöyle:

“Tüm halkımızı milli iradeye, demokrasiye sahip çıkmak üzere meydanlara davet ediyoruz.

Turkiye Cumhuriyet Devleti”