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15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe girişiminden sonra 8 askerin Yunanistan'a kaçırdığı helikopter, Türkiye'ye getiriliyor

Dışişleri Bakanı, "8 askerin derhal teslim edilmesini istedik" açıklamasını yapmıştı

17 Temmuz 2016 01:49

Türkiye'den bir ekip, TSK’daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin başarısız olmasının ardından 8 askerin Yunanistan'ın Dedeağaç'a kaçırdığı helikopteri teslim aldı.

NTV, Yunan yetkililerden yapılan ilk açıklamada “İş birliğine hazırız, gereken yapılacak" denildiğini duyurdu. Türk askerlerinin iltica başvursu yapacağını söylediği, ancak Yunan makamlarının 'demokrasiyi ortadan kaldırmak'la suçlanacağı için bu başvuruya sıcak bakmadığı öğrenildi.

Sitenin haberine göre, helikopter yerel saatle 11.45'te SOS sinyali verdi, 11.51'de de havaalanına indi. Yunan polisinin Dedeağaç havaalanına gittiği belirtildi. Darbe girişiminin ardından çok sayıda komutandan haber alınamamıştı.

Bazılarının rehin alındığı iddiaları vardı.

Dışişleri Bakanı: Derhal teslim edilmelerini istedik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uçağın içindeki askerlerin derhal teslim edilmesini istediklerini açıkladı.

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