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15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan 8 asker, yarın mahkemeye çıkacak

Cuntacı askerlerin ilk görüntüleri ortaya çıktı

17 Temmuz 2016 13:04

Türkiye’deki darbe girişiminden sonra askeri helikopterle Yunanistan’ın Dedeağaç kentine kaçan 8 darbeci asker, ’Ülkeye kaçak girmek’ ve ’İki ülke arasındaki dostluğu tehlikeye sokmak’ suçundan savcı karşısına çıkarıldı. 8 asker, yarın saat 12.00'de sınırı kaçak geçmekten suçüstü mahkemesine çıkarılmasına karar verildi.

Darbe girişimine katıldıktan sonra askeri bir helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 asker Dedeağaç Adliyesine getirildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında minibüsle adliyeye getirilen darbeci askerlerin birbirlerine kelepçelenmesi dikkati çekti. Boştaki elleriyle yüzlerini kapatan darbeciler, polisnezaretinde adliyeye götürüldü. Yunan basınının da yoğun ilgi gösterdiği darbecilerin yasa dışı yoldan ülkeye girme ve komşu ülke ile ilişkileri zedeleme girişiminde bulunma suçlamasıyla yargılanacağı belirtildi.

Darbeci askerlerin bugün ifadelerinin alınması ve kısa süre içinde suçüstü mahkemesine çıkarılması bekleniyor. Darbe girişiminin ardından Sikorsky tipi askeri helikopterle Yunanistan'ın Dedeağaç Havalimanı'na iniş yapan 8 askerin rütbeleri sökülmüş, darbe girişimine katılan askerler Yunanistan'dan siyasi sığınma talebinde bulunmuştu.

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