Teğmen Ahmet Akalın'ın ifadesinden: 4 bine yakın ağabeyimiz Almanya'ya kaçtı

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Eskihisar Jandarma Karakol Komutanı Teğmen Ahmet Akalın, ifadesinde, kendilerine, "4 bine yakın ağabeyimiz Almanya'ya kaçtı" dendiğini söyledi.

Darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Eskihisar Jandarma Karakol Komutanı Teğmen Ahmet Akalın, emniyetteki ifadesinde, Gebze İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdülkadir Öz'ün kendilerine "4 bine yakın ağabeyimiz Almanya'ya kaçtı. Allah izin verirse 04.00 gibi yönetime el koyacağız. Cumhurbaşkanını özel kuvvetler gözaltına alacak" dediğini belirtti.

"Subay ağabey ne diyorsa yaparsınız"

TRT'nin haberine göre; Akalın, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünde verdiği ifadede, bir arkadaşının evine gittiğini ve burada daha önceden kendisiyle ilişkisini kestiği Vedat Çetin'in "Bizden bir subay ağabey gelecek, sizi arayacak. O ne diyorsa yaparsınız. İçeriğini bilmiyorum." dediğini söyledi.

Bu sohbetin ardından rutin şeyler konuştuklarını ve daha sonra evden ayrıldığını anlatan Akalın, 20 gün senelik izne ayrıldığını ve göreve 17 Temmuz'da başlayacağını kaydetti.

"4 bine yakın ağabeyimiz Almanya'ya kaçtı"

Akalın, "15 Temmuz günü saat 16.20 sıralarında İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdülkadir Öz, kendi kullandığım cep telefonumdan arayarak yanına davet etti. Ben de zaten lojmandaydım ve hemen yanına gittim ve içeriye girdim. Benden sonra içeriye üsteğmen Arda Uzun ve Mehmet Özen de girdiler. Oturduk ve konuşmaya başladık" ifadelerini kullandı.

"Allah izin verirse 04.00 gibi yönetime el koyacağız"

Abdülkadir Yüzbaşı'nın "Sizi bir subay arayacaktı ya o benim." diyerek söze başladığını belirten Akalın, yüzbaşının kendilerine hitaben "4 bine yakın ağabeyimiz Almanya'ya kaçtı. Onlar bize yapmadan biz yapacağız. Allah izin verirse 04.00 gibi yönetime el koyacağız. Cumhurbaşkanını özel kuvvetler gözaltına alacak. Bizim işimiz kolay. Turkcell'i basacağız. Zaten az sayıda özel güvenlikçi var. Onlar da bize direnmezler. Zaten sıkıyönetim komutanının emriyle gideceğiz ve 3-4 saat içerisinde bu iş bitmiş olacak. Biz de döneriz." dediğini ifade etti.

Akalın, "Ben bu konuşmalar üzerine büyük bir şok yaşadım. Duyduklarıma inanamıyordum. Saat 03.30 gibi birlikte buluşmak üzere herkes kalktı ve oradan ayrıldık" dedi.