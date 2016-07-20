Darbe girişiminden ifadesi alınan erlerin aileleri: Terörist muamelesi zorumuza gidiyor

İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde 3 günde bin er ve askeri lise öğrencisinin ifadesi alındı. Adliyede evlatlarından haber almak için gergin bekleyişleri devam eden aileler, “Bize terörist muamelesi yapılması çok zorumuza gidiyor” diyor. Bursalı bir anne ise oğlunun sağ olup olmadığını bilmediğini belirtiyor.

İstanbul'da 15 Temmuz gecesi darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Çağlayan Adliyesi sulh ceza hâkimliklerine sevk edilen er ve öğrencilerin sorgulanmaları, üçüncü gününde. Üç gündür sorgular 24 saat sürüyor, hâkimler 24 saat ifade alıyor. Hürriyet'ten Gülden Aydın'ın haberine göre, adliyeye sevk edilen sanık er ve öğrencilerin Türkiye’nin dört yanından gelen aileleri ise merak ve endişe içinde. Kimi, o geceden üç gün sonra terhis olacak oğlunun hayatta olup olmadığını bile bilmiyor, kimi de adliyeye getirildiğinde görme umuduyla banklarda geceliyor.

Öğrenciler de ifadede

Dün, Çağlayan Adliyesi’nin 6’ncı katındaki 1, 8, 9’uncu sulh ceza hâkimliklerinde erlerle birlikte Kuleli, Hava Harp Okulu öğrencileri ile Balıkesir Hava Astsubay Yüksek Okulu stajyer öğrencilerinin ifadeleri alındı. Müdafi avukat Nazlı Tamburacı, sulh ceza hâkimliklerinden karar çıktıkça gelip salıverilenlerin adlarını okudu. Tamburacı’nın her gelişinde duvar diplerine çöken anne-babalar koşup etrafını sarıyor, oğlunun adını görmeyince ağlayıp yere çöküyorlardı. Tamburacı’nın verdiği bilgiye göre üç günde sadece Çağlayan’da toplam bin kişinin işlemi tamamlandı.”

"Evladım şefkatli ellerde"

Rasim Dertli: “Oğlum Yener (22), Hasdal’da altı aylık askerdi. Onbaşı rütbesi vardı. Tek böbrekle dört gündür İstanbul’dayım, banklarda geceliyorum. Çok şükür devletimizin şefkatli ellerinde sağ olduğunu öğrendik evladımızın."

" Oğlum Fethullah’ı bilmez"

Mehmet Özkesemen: “Oğlum İsmet (21), Kuleli Askeri Lisesi’nde erdi. Üç aylık askerdi. Dört gündür haber alamıyorum. Oğlum Fethullah’ı da Fethullahçıları da tanımaz, adını bile bilmez. Bize terörist muamelesi yapılıyor. Çok zoruma gidiyor (ağlıyor).”

"Yaşadığını bileyim yeter"

Bursalı bir anne feryat ediyor: “Metris’te erdi. Arkadaşlarıyla birlikte ‘tatbikata’ diye götürmüşler. Ölü mü, sağ mı bilmiyoruz (ağlıyor).”

"Devlete güveniyorum"

Kerem Pala: “Kardeşim B., Kuleli Askeri Lisesi’nde er. Devletimizin suçsuzları bırakacağını biliyorum. Devlete güveniyorum.”