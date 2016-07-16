Kuleli Askeri Lisesi'ne operasyon; 80 öğrenci gözaltına alındı

İstanbul'da polis Çengelköy'deki Kuleli Askeri Lisesi'ne operasyon düzenledi. Operasyondan önce polis ekipleri, içeridekilere teslim olmaları yönünde çağrı yaptı. Operasyon kapsamında 80 öğrenci gözaltına alındı.

Darbe girişiminde bulunan bir grup asker İstanbul'da Çengelköy Karakolu'na da müdahale etmek isteyince çatışma çıktı.

Bölgede patlama sesleri duyulurken askerlerin polislere telim olun çağrısı yaptığı bildirildi. Karakola takviye ekip istenirken çatışmanın devam ettiği bildiriliyor.

Basın Ekspres yolunda da bir tank etkisiz hale getirilirken içindeki askerler gözaltına alındı. Çengelköy-Vaniköy yolu trafiğe kapatıldı.

80 öğrenci gözaltına alındı

Kuleli Askeri Lisesi'nin 80 öğrencisinin darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Edinilen bilgiye göre Lise'den çıkan bir grup öğrenci dün gece Çengel Karakolu'nun askerlere teslim edilme talebinin reddedilmesi üzerine polis merkezine gelip ele geçirdi. İlerleyen saatlerde polis merkezi darbe girişimcisi öğrencilerden geri alındı. Polis merkezinin el değiştirmesi sırasında ve sonrasında Kuleli Askeri Lisesi'ne giden polis toplam 80 kişiyi gözaltına aldı.

Askeri, polis korudu

Polisin operasyonu sırasında yaklaşık 100 kişilik grup askerleri protesto ederek sloganlar attı. Gözaltına alınanların taşımak için belediyeden okula 5 otobüs getirildi. Otobüslerin okuldan çıktığı sırada toplanan bir grup vatandaş otobüsleri yumruklayarak tepki gösterdi. Ellerine geçen her şeyi otobüse atan gruba çevik kuvvet müdahale ederek uzaklaştırdı.