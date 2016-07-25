Genelkurmay Başkanı'ndan darbeci generale: Ne diyorsun ulan sen, manyak mısın?

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak tanık sıfatıyla verdiği ifadenin ayrıntıları ortaya çıktı. Hulusi Akar, darbenin planlayıcılarından olduğu öne sürülen Tümgeneral Mehmet Dişli ile arasında o gün yaşananları "Mehmet Dişli oturmakta olduğum masadaki sandalyelerden birine oturup heyecanlı ve geçmişte bildiğim ve alışık olduğum ruh halinden farklı bir tarzda, 'Komutanım operasyon başlıyor, herkesi alacağız. Taburlar, tugaylar yola çıktı, biraz sonra göreceksiniz' gibi şeyler söyledi" ifadeleriyle anlattı. Akar, "Ben ilk önce anlamlandıramadım, cümle içerisinde belki uçaklar demiş olabilir ancak bunun bir kalkışma olarak ifade edebileceğim bir operasyon olduğunu anladım. Karşı çıktım ve hiddetle, "Ne diyorsun ulan sen, ne operasyonu, sen manyak mısın, sakın ha" şeklinde bağırdım" dedi.

"Gittikleri yolun yanlış olduğunu, büyük bir bataklığa battıklarını, cezasını çekeceklerini, hiç olmazsa bir erkeklik gösterip başkalarını bu işe bulaştırmadan ve ölüm kalım olmadan bu işi sonlandırmalarını, hemen giriştikleri bu girişimi durdurmalarını söyledim" diyen Akar, "Kendisi benim böyle hiddetli karşı çıkmama rağmen sinirlerine hakim olmaya çalışıyordu ve sakin görünerek, 'Komutanım bu iş bitti ve herkes yola çıktı' anlamında şeyler söylüyordu" ifadesini kullandı.

Mehmet Dişli, Akıncı Üssü'ne düzenlenen operasyonla kurtarıldıktan sonra helikopterle Çankaya Köşkü'ne dönen Hulusi Akar'a eşlik etmişti. Bu esnada çekilen görüntülerde Dişli'nin ellerinin kelepçeli olması dikkat çekmişti.

Akar ayrıca, cunta liderliğiyle suçlanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı, Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) üyesi olan Orgeneral Akın Öztürk ile ilgili olarak "Zaman ilerledikçe darbecilerin moralleri çöktü. Akın Öztürk'e ısrarla 'Onları vazgeçir' diyordum" dedi. Öztürk ifadesinde, "Benim bu darbeye iştirak etmediğime dair Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Hava Kuvvet Komutanı Abidin Ünal, Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler ve orada bulunan diğer havacı generaller tanıktır. Dinlenmelerini isterim" demişti.

"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşmanın, cuntacı askerlerin ümitlerini kırdığını" söyleyen Akar, kendisine Fethullah Gülen'le görüşme teklif eden kişinin Tuğgeneral Hakan Evrim olduğunu açıkladı.

Akar'ın tanık olarak verdiği ifadenin bir bölümü şöyle:

Tümgeneral Mehmet Dişli herkesi alacağız dedi. Darbecilere ölüm kalım olmadan bitirin dedim ancak ikna edemedim. Mehmet Dişli oturmakta olduğum masadaki sandalyelerden birine oturup heyecanlı ve geçmişte bildiğim ve alışık olduğum ruh halinden farklı bir tarzda, "Komutanın operasyon başlıyor, herkesi alacağız. Taburlar, tugaylar yola çıktı, biraz sonra göreceksiniz" gibi şeyler söyledi.

"Ne diyorsun ulan sen, ne operasyonu, sen manyak mısın"

Ben ilk önce anlamlandıramadım, cümle içerisinde belki uçaklar demiş olabilir ancak bunun bir kalkışma olarak ifade edebileceğim bir operasyon olduğunu anladım. Karşı çıktım ve hiddetle, "Ne diyorsun ulan sen, ne operasyonu, sen manyak mısın, sakın ha" şeklinde bağırdım.

Arkam kapıya dönük olduğu için kapının açık olup olmadığını fark etmedim. İkinci başkanın nerede olduğunu, diğer komutanlarının nerede olduğunu sordum. Kendisi heyecanlanmayın, rahat olun, gelecek gibi laflarla karşılık verdi.

"Çok öfkelenmiştim"

"Benim seninle bir başkası ile böyle işlerin içerisinde olanlar ile hiçbir işim olamaz, sen benimle ne biçim konuşuyorsun, kim bunlar, siz kimsiniz" gibi soruları sürekli hiddetli sıralıyordum. Haliyle çok öfkelenmiştim.

Netice olarak gittikleri yolun yanlış olduğunu, büyük bir bataklığa battıklarını, cezasını çekeceklerini, hiç olmazsa bir erkeklik gösterip başkalarını bu işe bulaştırmadan ve ölüm kalım olmadan bu işi sonlandırmalarını, hemen giriştikleri bu girişimi durdurmalarını söyledim. Fakat ikna edemedim.

Kendisi benim böyle hissetli karşı çıkmama rağmen sinirlerine hakim olmaya çalışıyordu ve sakin görünerek, "Komutanım bu iş bitti ve herkes yola çıktı" anlamında şeyler söylüyordu.

"Gülen ile görüştürmek istediler"

Tuğgeneral Hakan Evrim, 'Dilerseniz sizi kanaat önderimiz Fethullah Gülen ile görüştürelim' dedi. 'Ben kimseyle görüşmem' diye tersledim.

"Bildiriye elimi sürmedim"

Bana sözde bildiri metnini imzalamam ve okumamı istediklerinde elimi bile sürmedim. Hatta bana okuduklarında önemsiz ve alaycı bir şekilde dinledim. Hatta öyle ki bu olaylar bittikten sonra ben bu hainlerin oluşturduğu cuntaya verdikleri ismi Yurtseverler Birliği gibi aklımda kaldığı halde, Yurtta Sulh Konseyi olduğu ortadadır. Ruh halimdeki şiddetli kızgınlık ve hiddet hiç bitmedi. Anılan konseyin kimlerden oluştuğu konusunda bir şey söylemediler.

"Erdoğan'ın konuşması morallerini bozdu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'nda konuşması darbecilerin ümitlerini kırdı. 'Savaştan bile beter ettiniz gidip teslim oldun' dedim. Zaman ilerledikçe darbecilerin moralleri çöktü. Akın Öztürk'e ısrarla 'Onları vazgeçir' diyordum. 'İnsanları kandırmayın' diye onlara çıkıştım, 'Tamam komutanım biz vazgeçiyoruz' dediler. Beni cumhurbaşkanı veya başbakan ile görüştüreceklerini söylediler. Teşebbüse son verdiler.