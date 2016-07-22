Tutuklanan Tuğgeneral Sağır'ın ifadesinden: 10 yıl cemaate hizmet ettim; darbe emrini uygulamadım

Darbe girişiminin ardından tutuklanan Sivas 5'inci Piyade Er Eğitim Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır, savcılığa verdiği ifadesinde 'cemaatle yakından ilgisi olduğunu' itiraf etti. Sağır, "1988-1992 yılları arasında cemaatle yakın ilgim vardı. Bu süre zarfında evlere ve yurtlara gidiyordum, toplantılara katılıyordum. 10 yıl süreyle cemaate hizmet ettim" dedi. Sağır, 'Ergenekon ve Balyoz operasyonlarından sonra cemaat ile ilişkisini askıya aldığını' iddia ederek "Darbe girişimi ile ilgili emri saçma bulduğum için uygulamadım" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Sağır, 'savcılıktaki ifadesinde, cemaatle yakından ilgisi olduğunu, zaman zaman yurtlara ve evlere gittiğini, seri toplantılara katıldığını' söyledi. Fethullah Gülen cemaati ile yakın ilişkisi olduğunu anlatan Sağır, "1988-1992 yılları arasında cemaatle yakın ilgim vardı. Bu süre zarfında evlere ve yurtlara gidiyordum, toplantılara katılıyordum. 10 yıl süreyle cemaate hizmet ettim. 2007 yılından sonra özellikle Balyoz ve Ergenekon operasyonlarının ardından uzaklaşmaya başladım. İlişkimi askıya aldım" dedi.



Sağır, darbe girişimi ile ilgili emri saçma bulduğunu ve o nedenle uygulamadığını, bombalamalar karşısında çok üzgün olduğunu da söyledi.

5'inci Piyade Er Eğitim Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır, darbe girişiminin ardından gece geç saatlerde valilik binasına gelmiş ve geceyi Sivas Valisi Davut Gül ile geçirmişti. Darbe başarılı olsaydı Sivas Sıkı Yönetim Komutanı olarak atanacağı iddia edilen Sağır, sabah saatlerinde gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.