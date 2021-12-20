Dans ettiği görüntüleri sonrası HaberTürk savunmasını istemişti: Hande Sarıoğlu'ndan eski kanalına Muharrem Sarıkaya tepkisi

Sosyal medya hesabından dans ettiği bir videoyu paylaşması sonucu Habertürk yönetiminin tepki gösterdiği ve görevinden istifa eden Hande Sarıoğlu, HaberTürk Ankara Temsilcisi ve yazarı Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabirine tokat atması sonrası HaberTürk'ün tutumu nedeniyle eski kanalına tepki gösterdi.

Habertürk Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabiri Ahmet Demir'e canlı yayında attığı tokatın ardından HaberTürk yönetiminin özür dilemesine eski Habertürk çalışanı Hande Sarıoğlu'ndan tepki geldi.

Evinde dans ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşması sonucu kendisinden savunma istenen Sarıoğlu açıklamasında şunları söyledi:

"Habertürk karar vericileri olarak bu zatın yapmış olduğu karaktersizliğin arkasındalar ki bir de resmi hesaptan yayınlamışlar özrü! Tam sizin kaleminize yakışan hareketler bunlar! Sizin ben kurum olarak duruşunuza, adamına göre verdiğiniz kararlara tüküreyim. Şu özrü yayınladıktan sonra işine son verseniz de karaktersizsiniz."

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Ne olmuştu?

Muharrem Sarıkaya, Fatma Şahin'le Gaziantep'in kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle HaberTürk kanalında bir canlı yayın gerçekleştirmiş; Sarıkaya İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmıştı. Tokatın ardından yayın devam etmiş Şahin tepkisiz kalmıştı. Sosyal medyada büyük tepkiye yol açan Sarıkaya olayla ilgili 'mazeretsiz özür dilediğini' ifade ederken; Şahin ise Sarıkaya'nın yaptığının yanlış olduğunu belirtmişti. Muhabir Ahmet Demir ise, Sarıkaya'nın özrünü kabul etmeyerek dava açacağını açıkladı.

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