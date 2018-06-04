Dans ederken silahını düşüren FBI ajanı kazayla bir kişiyi vurdu

ABD'nin Colorado eyaletindeki Denver kentinde, bir FBI ajanı gece kulübünde dans ettiği sırada kılıfından yere düşen silahını almaya çalıştığı sırada kazayla yakındaki bir kişiyi bacağından vurdu.

Twitter'da paylaşılan videoda adı açıklanmayan FBI ajanı dans figürlerini, geriye doğru attığı bir taklayla tamamlıyor.

Ancak takla atarken belindeki silah kılıfından çıkıp, yere düşüyor.

FBI ajanı silahını yerden almaya çalışırken, silah kazayla ateş alıyor ve dansı izleyenlerden biri bacağından vuruluyor.

Ajana herhangi suçlama yöneltilip yöneltilmediği bilinmiyor.

Cumartesi yaşanan olayda, Mile High Spirits and Distillery Bar adlı mekanda FBI ajanının dans figürlerinin kalabalık tarafından ilgiyle izlendiği görülüyor.

Ancak silah ateş aldığında hava çabucak değişiyor ve FBI ajanı şoke olan müşterilerin bakışları altında silahını alıyor ellerini havaya kaldırıyor ve dans pistinden uzaklaşıyor.

Polis Sözcüsü Marika Putnam, ajanın önce bir polis karakoluna götürüldüğünü ve daha sonra FBI'dan bir üstüne teslim edildiğini açıkladı.

Savcılıksa olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.