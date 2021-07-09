Danıştay'dan Tozkoparan kararı: Yürütme durduruldu

Güngören'de bulunan Tozkoparan Mahallesi'nin Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle riskli alan ilan edilmesine dair Danıştay kararı açıklandı. Danıştay, bugün verdiği kararda, bölgenin riskli alan ilan edilmesi kararına dair yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Karar sonrasında konut sahiplerine bakanlık tarafından tebligat gönderilmiş ve yıkım çalışmalarına başlanacağı için evleri boşaltmaları istenmişti. Avukatların Danıştay’a Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine ikinci kez açtığı iptal davası 1 yılı aşkın süredir sonuçlanmamıştı. Mahalleli, kararın “hukuksuz” olduğunu belirterek, bir süredir eylem yapıyordu.