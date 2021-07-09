Danıştay'dan Tozkoparan kararı: Yürütme durduruldu

Güngören'de bulunan Tozkoparan Mahallesi'nin Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle riskli alan ilan edilmesine dair Danıştay kararı açıklandı. Danıştay, bugün verdiği kararda, bölgenin riskli alan ilan edilmesi kararına dair yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Resmi Gazete ile yayımlanan karar kapsamında İstanbul’un Güngören ilçesindeki Tozkoporan ve Küba mahallelerinde 2010’da kentsel dönüşüm planları, 2013’te ise riskli alan kararı Danıştay tarafından iptal edilmiş; ancak bölge rapor dahi olmadan bir kez daha "riskli alan" ilan edilip, "acil yıkım" uygulanması kararı devreye sokulmuştu.

Karar sonrasında konut sahiplerine bakanlık tarafından tebligat gönderilmiş ve yıkım çalışmalarına başlanacağı için evleri boşaltmaları istenmişti. Avukatların Danıştay’a Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine ikinci kez açtığı iptal davası 1 yılı aşkın süredir sonuçlanmamıştı. Mahalleli, kararın “hukuksuz” olduğunu belirterek, bir süredir eylem yapıyordu.