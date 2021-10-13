Danimarka, gol yemeden Dünya Kupası biletini aldı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu 8. maçında Avusturya'yı 1-0 yenmeyi başaran Danimarka, Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerdeki altı grupta 14 maç yapıldı.

F Grubu'nda Danimarka sahasında Avusturya'yı 1-0 yendi. Bitime iki maç kala en yakın takipçisi İskoçya'nın 7 puan önünde lider durumda bulunan Danimarka, Katar 2022'ye katılma hakkı kazandı.

Gruptaki 8 maçını da kazanan Danimarka, 27 gol atarken, kalesinde hiç gol görmedi.

I Grubu'nda Wembley Stadı'ndaki mücadelede İngiltere ile Macaristan 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçeli Attila Szalai, Macaristan Milli Takımı'nda 90 dakika forma giydi.

Gol dahi yemedi

Öte yandan oynadığı 8 maçta rakip filelere 27 gol gönderen Danimarka, kalesinde ise hiç gol görmedi. Elemelerde gol yemeyen tek takım olan Danimarka, 27 golle de Hollanda’nın (29) ardından en çok gol atan 2'nci takım durumunda.