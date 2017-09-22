Damattan kayınpedere hayat hediyesi

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, hem karaciğer sirozu hem de karaciğer kanseri tanısı konulan 54 yaşındaki Vahdettin Güçlü, gönüllü donör olan damadı 37 yaşındaki Seyfettin Akkurt sayesinde sağlığına kavuştu. Karaciğerinden bir parça vererek kayınpederini hayata bağlayan Akkurt, \"Biz birbirimize sahip çıkmazsak, kim sahip çıkar? İnsanlık görevimi yaptım\" dedi.

Aydın\'da yaşayan 4 çocuk, 8 torunu bulunan inşaat işçisi Vahdettin Güçlü, birkaç ay önce ellerindeki şişlik nedeniyle hastaneye başvurdu. Önce fizik tedavi gördü, ancak rahatsızlığı geçmedi. Ardından yönlendirildiği gastroenteroloji uzmanı ilaç tedavisi verdi, yine iyileşemedi. Bunun üzerine Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Burada Güçlü\'yü karaciğer sirozu ve karaciğer tümörü tanısı konuldu, nakil önerildi. Güçlü, nakil için İzmir\'e Kent Hastanesi\'ne başvururken, eşi ve çocukları gönüllü verici oldu. Ancak 5 donör adayının hiçbiri uygun çıkmadı. Güçlü\'nün imdadına büyük kızı Ayşe Akkurt\'un eşi Seyfettin Akkurt yetişti. Aşçılık yapan, 3 çocuk babası Akkurt, bir an bile düşünmeden donör olacağını söyledi. Tetkikler sonucu uygun bulununca, kayınpeder ile damat birlikte ameliyata alındı. Nakil operasyonunu geçen 13 Eylül\'de İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Kılıç, Opr. Dr. Cahit Yılmaz, Opr. Dr. Kamil Kılıç, Opr. Dr. Rasim Farajov ve Opr. Dr. ZazaIakobadze\'den oluşan ekip gerçekleştirdi.

KANSER NEDENİYLE NAKİL ACİLDİ

Nakille ilgili bilgi veren Opr. Dr. Cahit Yılmaz, \"Hastamız bize geldiğinde hepatit B\'ye bağlı karaciğer sirozu ve bunun üzerinde gelişmiş karaciğer tanısı ile geldi. Karaciğer naklinden başka çaresi yoktu. Karaciğer fonksiyonları son dönem karaciğer yetmezliğiydi. Daha önemli ve aciliyeti olan da buna bağlı kanser gelişmişti. Bu yüzden karaciğer kanserlerinde en etkin tedavi olan nakil yapılması gerekiyordu. Canlıdan nakil yapabilmek için eşi ve çocukları uygun çıkmadı. Bizim toplumumuzda, aile bağlarının kuvvetliliğinin göstergesi olarak, damadı hemen gönüllü oldu. Damat uygun çıkınca da nakli gerçekleştirdik. İki hastamızın da durumu çok iyi\" dedi.

\'HAYIRLI DAMAT\'

Kızı Ayşe\'yi 14 yıl önce evlendirdiği, üç torunun babası damadı Seyfettin Akkurt\'a teşekkür eden kayınpeder Vahdettin Güçlü, \"Artık benim iki oğlum var. Onun sayesinde yeniden hayata tutundum. Hayırlı damadım, sağ olsun, var olsun\" dedi. Kayınpederine hiç düşünmeden gönüllü verici olan damat Akkurt da \"Babamın başına gelen benim de başıma gelebilir. Önemli olan ailenin birbirine bağlı olması. Biz birbirimize sahip çıkmazsak kim sahip çıkar. Ben insanlık görevimi yaptım. Nakil olalı bir hafta oldu, işte ayaktayım, çok iyiyim\" diye konuştu.



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