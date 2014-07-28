T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Damacana sulara sıkı denetim geliyor

Sağlık Bakanlığı, damacana suların üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar her aşamada kontrolü sağlamak için yeni bir düzenleme hazırlığında

28 Temmuz 2014 19:46

Sağlık Bakanlığı, firmalara görüş için gönderdiği taslağa göre, damacana suyun yaşam döngüsündeki tüm süreçler "online" denetim altına alınarak yıkama suyu sıcaklığı ve dolum sayısı tespit edilebilecek, 75 seferden fazla kullanılması önlenecek damacanın azami 3 yıllık, içindeki suyun ise 3 aylık ömrü takip altında olacak.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK) ile Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında yürütülen çalışmalar sonucu Damacana Takip Sistemi (DTS) ve su üretim tesisleri online takip sistemiyle ilgili dokümanlar oluşturuldu. Firmaların görüşüne sunulan dokümanlara geri bildirimler doğrultusunda son şekli verilecek.

Bakanlığın hazırladığı taslağa göre, yürütülen çalışmayla damacana suyun yaşam döngüsündeki tüm süreçlerin belirli teknolojilerle denetim altında tutulması ve damacana suların takip edilmesi hedefleniyor. Böylece piyasada sahte su satışının önüne geçilerek hem halk sağlığının hem de üreticilerin korunması amaçlanıyor.

 

Damacana suda yaşanan sorunlar

 

-Damacanaların ne kadar süre ve kaç defa kullanıldığı anlaşılamıyor. 
-Su kalitesiyle ilgili kaynaklarının debi, iletkenlik ve pH bilgileri online elde edilmiyor, kaynak suyu ile dolum suyu belirli değerler açısından online karşılaştırılamıyor.
-Damacana yıkamasının hangi sıcaklık aralığında yapıldığı online tespit edilemiyor.
-Damacana dolum tarihi ve zamanlarında usulsüzlük yapılabiliyor.
-Damacana dolum zamanı doğru bir şekilde tespit edilemiyor.
-Damacana dolum sayısı tespit edilemiyor.
-Damacana suyunun üretimden tüketime kadarki süreç takip edilemiyor.
-Damacananın yaşam döngüsü süresi takip edilemiyor.
- Piyasada sahte ürünler üretilip satılabiliyor.
-Vatandaş, kullandığı su ve damacanayla ilgili güvenilir bilgi elde edemiyor.
-Ülkedeki damacana suların üretim ve satışı anlık izlenemiyor.

 

Yeni sistem neleri getiriyor?

 

Buna göre damacanayla ilgili alınacak online önlemler şöyle: 

-Damacana üretim tarihi, üretim yeri, su üreticisi, su satış bayisi/ofisi ve su üretiminden satış bayisine kadar ki taşıma bilgileri kayıt altına alınacak.
-Damacana yıkama suyu sıcaklığı tespit edilecek 
-Damacana dolum sayısı tespit edilecek ve 75 seferden fazla kullanılması önlenecek. 
-Damacana ömründe 3 yıllık azami süre takip edilecek. 
-Taslağa göre su kalitesiyle ilgili ise şu önlemler alınacak: 
-Suya ait debi, iletkenlik, pH özellikleri belirli noktalarda ölçülecek. 
-Su dolum zamanı ve tarihi tespit edilecek. 
-Üreticiyle ilgili bilgi sahibi olunacak.
-Su dağıtım ağı takip edilecek. 
-Su ömründe 3 aylık azami süre izlenecek.

 

Damacanalara kimlik verilecek

 

Takip ve denetim için her damacana "D-Kimlik" olarak adlandırılacak bir kimliğe sahip olacak. Bu amaçla uygun teknoloji seçilerek her damacana tekil olarak kimliklendirilecek, bu sayede damacanalı su, yaşam döngüsü içerisinde takip edilecek. Bu süreç, "D-Kimlik"in damacanaya gömülmesini/yazılmasını içerecek. "RFID" teknolojisiyle oluşturulan "D-Kimlik", damacana kullanılmaz duruma gelmeden çıkarılamayacak şekilde monte edilecek.

 

Suyun kalitesi sürekli ölçülecek

 

 

Su kalitesini ölçme sürecinde, kaynaktan su üretim tesisindeki dolum sürecine kadar belirli noktalarda suyun kalitesi ölçülecek ve bu değerler karşılaştırılacak. Bunun için pH, iletkenlik ve debi değerleri ölçülecek.

Bu değerler sensörler aracılığıyla ölçüldükten sonra değiştirilemeyecek, zaman ve tarih bilgileri de eklenerek bilgi güvenliği teknikleri kullanılarak DTS Merkezi denetleme sürecine yollanacak.

Su üretim tesisine gelen tüm damacanalar su doldurma işleminden önce belirli sıcaklık aralığında (55-70 santigrat derece) yıkanacak. Sensörler vasıtasıyla ölçülen yıkama suyunun sıcaklığına zaman ve tarih bilgileri de eklenerek güvenli bir iletişim hattı üzerinden DTS Merkezi denetleme sürecine yollanacak. Bu değerler sensörler aracılığıyla ölçüldükten sonra değiştirilemeyecek, zaman ve tarih bilgileri de eklenerek bilgi güvenliği teknikleri kullanılarak DTS Merkezi denetleme sürecine iletilecek.

Dolum sürecinde ise damacanaların dolum zamanı ve tarihi bilgisi belirlenecek, bu bilgi damacana D-Kimlik bilgisiyle güvenli bir iletişim hattı üzerinden DTS Merkezi denetleme sürecine yollanacak.

 

ETİKETLER

damacanasusağlık bakanlığıdenetim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24