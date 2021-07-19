"Dağların Titanik'i" lakaplı "bir türlü bitirilemeyen" tren istasyonunun, beş yıldızlı bir otele dönüştürülmesi planlanıyor

Fransa-İspanya sınırındaki tren istasyonu, "uğursuz" olduğu gerekçesiyle “Dağların Titanik'i” lakabını kazanmıştı. Deniz seviyesinden bin metre yüksekte bir köy olan Canfranc'taki anıtsal ve "uğursuz" tren istasyonu, kapanmasından 51 yıl sonra beş yıldızlı bir otel olarak yeni bir hayata kavuşacak.

"Dağların Titanik'i"nin hikayesi

İstasyon hakkında, İkinci Dünya Savaşı'nın gidişatını değiştirdiği gibi birçok efsane var.

Naziler Fransa'yı işgal ettikten sonra, İspanya'nın Franco rejimi, tank üretiminde hayati önem taşıyan tungsteni, Nazi altınıyla değiştirmek için Canfranc'ı kullandı.

İstasyon, casuslar tarafından da kullanıldı ve çok sayıda Yahudi'nin de Canfranc aracılığıyla Fransa'daki zulümden kaçtığı söyleniyor.

"Bütün hikayeler çığ gibi büyüyen efsanelerden ibaret"

El Canfranc, 'Historia de un tren de leyenda' (Canfranc, efsanevi bir trenin hikayesi) kitabının yazarı Alfonso Marco, tren istasyonunun 1853'te tasarlandığını, ancak 1928'e kadar tamamlanamadığını belirtti.

Marco, "Bütün bu hikayelerde bir parça gerçeklik payı var ama hepsi çığ gibi büyüyerek abartılı efsanelere dönüştü. Örneğin, Yahudilerin burayı bir geçiş noktası olarak kullandıkları doğru, ancak büyük ölçekte değil" dedi.

Canfranc'a yapılacak olan 104 odalı otelin tahmini maliyeti 27 milyon Euro.

Gelecek yılın sonunda çalışmalarının tamamlanması beklenen otelin, köyü canlandıracağı umuluyor.