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Dünya
Deutsche Welle

Cumhuriyetçilere iki yeni aday daha

ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adaylığı yarışında alan daralıyor. Güçlü bir aday profili çıkmayınca iki aday daha başkanlık yarışına katılmaya karar verdi.

11 Şubat 2016 11:19


Eski bir yönetici olan Carly Fiorina, Iowa ve Newhampshire eyaletlerinde yapılan ön seçimlerde yaşanan hayal kırıklığının ardından başkan adaylığı yarışına katılma kararı aldığını açıkladı.

Fiorina, "Bu ülkede gezmeye devam edeceğim ve aradığını henüz bulamamış olan Amerikalılar için savaşacağım" diye konuştu. Hewlett-Packard şirketinin eski yöneticisi olan Fiorina, Cumhuriyetçilerin başkanlık adaylığı yarışında tek kadın aday oldu.

New Jersey Valisi Chris Christie de yarışa katılan diğer yeni aday. Ekibi ve kampanyası ile gurur duyduğunu belirten 53 yaşındaki Christie, taraftarlarına göre halka yakın bir kişiliğe sahip, karşıtlarına göre de hoyrat ve patavatsız.

Cumhuriyetçilerin başkan adaylığı yarışında Jeb Bush, Ben Carson, Ted Cruz, John Kasich ve Donald Trump yarışıyor. Iowa eyaletindeki yarışı aşırı muhafazakar aday Ted Cruz, New Hamsphire eyaletindeki yarışı da sağ popülist Donald Trump kazanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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