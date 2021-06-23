Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay: İstanbul seçimleri millete, demokrasiye inanmak gerektiğini, baskıların bir noktadan sonra geri teptiğini gösterdi

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerin iktidar tarafından beğenilmeyip iptal edildiğini belirterek, "31 Mart’ta 10 bin olan oy farkının kolay kapatılacağını düşünen AKP, Yüksek Seçim Kurulu’ndan 23 Haziran’da yenileme kararı çıkarttı. O zaman diliminde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için yargı silahını daha derin kullanmaktan Öcalan’dan mektup getirtmeye kadar her şey denendi. En çarpıcı olanı kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılıp İmamoğlu aleyhine konuşturulmasıydı.

Erdoğan, “İstanbul seçimlerine gölge düşmüştür” diyor, başka bir şey demiyordu, diyemiyordu. 24 Haziran sabahı İmamoğlu’nun 806 bin oyla, yüzde 54.22 ile seçilmesi kesinleşirken İstanbul’un tüm meydanlarında Erdoğan-Yıldırım posterleri ve “Teşekkürler İstanbul” yazıları vardı." ifadelerini kullandı.

Halkın, "umut, öfke ve korku" duygularıyla sandığa gittiğini savunan Balbay, "7 Haziran’da sandığa umutla gidildi. CHP’nin ürettiği projeler halkın ilgisini çekmişti. Konuşuluyordu. AKP’nin halka verecek bir şeyi kalmamıştı. 17-25 Aralık her ne kadar unutturulmaya çalışılsa da halkın belleğindeydi.

1 Kasım’da ise bunlar geride kalmış, halkı korku sarmıştı. Korkunun gözleri çoktur. İnsan korkmaya başladı mı her şeyden korku üretir. Halk, güvenlik endişesiyle eğilimi gözden geçirdi.

23 Haziran 2019’da ise öfkenin önde olduğu söylenebilir. İmamoğlu kıl payı da olsa seçimi kazanmıştı. Ama AKP bunu kabul etmiyordu. Yenilenen seçimde 31 Mart’ta AKP adayına oy verenlerin yüzde 5’i İmamoğlu’na oy verdi.

İstanbul seçimleri ne olursa olsun millete, demokrasiye inanmak gerektiğini, baskıların bir noktadan sonra geri teptiğini gösterdi. Önümüzdeki seçimlere halk hangi duyguyla gider? AKP’nin artık umut üretmesi zor. Bunu Millet İttifakı yapabilir. Yapmak zorunda. Meydanı AKP’nin korku üretmesine bırakmamalı..." diye yazdı.

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