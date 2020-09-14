Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, TBB Başkanı Feyzioğlu, Prof. Şen ve Prof. Caniklioğlu: Erdoğan tekrar aday olabilir

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusunda hukukçular; Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Prof. Dr. Ersan Şen ve Prof. Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu görüşlerine yer verdi. 4 hukukçu, Erdoğan'ın tekrar aday olmasının hukuken sorun oluşturmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Çiçek yeniden adaylık konusunda, "16 Nisan referandumu ile yeni bir yönetim sistemi devreye girdi. Bu yeni sistemde Recep Tayyip Erdoğan ilk kez seçildi. Dolayısıyla 2. kez seçilmesi mümkündür. Hukuki görüşüm budur." görüşünü savundu. "Anayasa'da yeni değil sadece tadil edildi değil mi? Ancak anayasada 3. kez seçilmesi için hiçbir hüküm yok ama en fazla 2 kez seçilebilir diye hüküm var. Bu hüküm 3. kez seçilmesine engel değil mi?" sorusuna Çiçek, "Hukuki yorumumu sordun. Anayasada her şey yazılmaz, hukuki yorum ile de uygulama yapılır." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne geçildiğini hatırlatan Prof. Dr. Ersan Şen, "Bu konuda benim fikrim aday olabileceği şeklinde, daha önce yapılan seçim değişmemiş yönetim sistemi ile ilgiliydi, şimdi yönetim sistemi değişti, dolayısıyla bir defa seçilmiş kabul edilir, bu durumda ikinci kez girecek sayılmalı, daha önce de bu sorulduğunda bu şekilde beyanda bulunmuştum, Meclis seçim kararı verirse bu takdirde seçime katılabilecek." düşüncesini dile getirdi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusunda, "Bu hususu daha önce açıklamıştım. Anayasa hükmü açık, olabilir." dedi.

Anayasa Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Sistem böyle kurgulanmıştır. Ve bu haliyle, adeta kişiye özel kadro ilanı gibi kişiye özel bir anayasa imal edilmek suretiyle, bir siyasi isme her şey yolunda giderse, 15 yıllık bir tek kişilik yönetim imkânı sunulmuştur.

1. Cumhurbaşkanının 10 Ağustos 2014'de cumhurbaşkanı seçilmesi, 2017 sonrası durumunu etkilemez. İlk 4 yıl yürürlükteki anayasanın değişiklikten önceki 102. madde doğrultusunda görev icra etti.

2. 24 Haziran 2018'de, 2017 anayasa değişikliğine göre 101. madde çerçevesinde aday oldu ve ilk beş yıllık dönemini icra ediyor. 2017 anayasa değişikliği ile bu tarihten itibaren yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için 5+5 formülü yeniden işliyor.

3. 2023 ikinci TBMM ve cumhurbaşkanlığı seçimleri tarihinde, isterse yeniden aday olabilir.

4. İkinci görev süresi içinde eğer meclis seçimlerin yenilenmesine karar verirse, yani 2023'ten sonraki herhangi bir tarih bu 2028'in seçimlerden önceki son ayları da olabilir RTE üçüncü kez de aday olabilir.(Bana göre 4. kez-OU)

Bu beyefendiye Allah ömür verir, muhalefet bölünüp parçalanır, alternatif bir aday çıkmaz ise 2033'e kadar başımızda. (1954 doğumlu Erdoğan 79 yaşında olur-OU)

Ortadoğu'da diktatörlere 30 yıl ömür biçilir, ülkelerini dağıtmak için bu kadar süreye ihtiyaçları varmış."

Yeniçağ yazarı yazısının son bölümünde daha önce görüşlerine yer verdiği eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk ve eski Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ve eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu ise, "3. kez seçilemez" görüşünde olduğunu anımsattı.

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