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15 Temmuz Darbe Girişimi

Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında uçaklar bomba attı; 5 ölü!

Ankara'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında uçakların ateş açtığı öğrenildi

16 Temmuz 2016 09:22

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınındaki Jandarma Genel Komutanlığı'nın bulunduğu kavşağa uçaklar bomba attı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınına atılan bomba sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Uçakların saldırısından sonra bir Sikorsky helikopter vurularak düşürüldü.

Bölgeden dumanlar yükselirken, duruma itfaiye müdahale etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki Jandarma Genel Komutanlığı'nın bulunduğu kavşağa askeri uçaktan bomba atıldı, olay yerinde dumanlar yükseldi.

Sabah saat 06.15 sularında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin üzerinden geçen bir askeri uçaktan Jandarma Genel Komutanlığının bulunduğu kavşağa bomba atıldı.

Dumanların yükselmesiyle beraber, bir itfaiye aracıyla olaya müdahale edildi. Bu arada bir tank, yolda bariyer oluşturan sivil araçlara çarparak uzaklaşırken, vatandaşların bölgedeki bekleyişi sürüyor.

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