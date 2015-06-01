Cumhurbaşkanı'ndan Can Dündar'a: Bu haberi yapan kişi bunun bedelini ağır ödeyecek öyle bırakmam onu

TRT Haber'de canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet gazetesinin, insani yardım taşıdığı iddia edilen MİT TIR'larındaki silah görüntülerini yayımlamasıyla ilgili konuştu. İsim vermeden gazeteci Can Dündar'ı eleştiren Erdoğan, "Bu haberi yapan kişi bunun bedelini ağır ödeyecek öyle bırakmam onu" dedi.

TIR'ların insani yardım taşıdığı yönündeki iddiayı yenileyen Cumhurbaşkanı, "Milli İstihbarat Teşkilatı'na atılan bu iftiralar, yapılan gayrimeşru operasyon, bir yer de bu ajan ve casusluk faaliyetidir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuyla iligli açıklamaları şu şekilde:

-İnsani yardımı, lojistik destek noktasında şu anda Milli İstihbarat Teşkilatımız, Bayırbucak Türkmenleri'ne bu desteği vermektedir. Milli İstihbarat Teşkilatı'na atılan bu iftiralar, yapılan gayrimeşru operasyon, bir yer de bu ajan ve casusluk faaliyetidir. Bu casusluk faaliyetinin içine bu gazete de girmiştir. Orada rakamlar falan veriliyor. Bu rakamların kaynağı nedir? Kimden aldın sen bu rakamları? Paralel Yapı'dan. Bunlarla ilgili avukatıma talimatı verdim, davayı anında açtım. Bu birileri adına algı operasyonudur."

-Bu olay Bayırbucak Türkmenleri ile alakalı bir konu. İnsani yardım konusunda şu anda Bayırbucak Türkmenlerine yardım ediyorlar bu söylenmiştir. MİT'e yönelik atılan o iftiralar bir ajan bir casusluk faaliyetidir ve bu gazete de bunların arasına girmiştir. Bununla ilgili ben avukatlarıma talimatı verdim ve davayı anında açtım. Burada hakikaten samimi dürüst olan, onlara verdiğimiz eğitimi çok samimi olarak açıklarlar. Bu haberi yapan kişi bunun bedelini ağır ödeyecek öyle bırakmam onu.''