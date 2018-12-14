Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Denizli'de

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, nikah törenine katılmak, AK Parti\'nin ilçe adaylarını tanıtmak ve toplu açılışlar yapmak üzere yarın Denizli\'ye gelecek.

Denizli\'ye havayoluyla gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak EGS Kongre ve Fuar Merkezi\'nde, saat 14.00\'te, önceki dönem Ekonomi Bakanı ve AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci\'nin oğlu Atilla Zeybekci ile Bursalı işadamı Ergün Serkan\'ın kızı Elif Sertkan\'ın nikah törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Denizli programına, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve bakanlar da eşlik edecek. Zeybekci\'nin oğlunun nikah törenine bazı yabancı ülkelerin bakanlarının da katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah töreni sonrası Denizli Valiliği\'ni ziyaret ettikten sonra toplu açılış töreninin yapılacağı 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı\'na gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nin yatırımları olan Üçgen Köprülü Kavşağı, Hal Köprülü Kavşağı, Güneş Enerji Santrali, yüzme havuzları, kültür merkezleri gibi tesislerin toplu açılışını yapacak ve halka hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydandaki toplu açılış töreninin ardından tekrar EGS Kongre ve Fuar Merkezi\'ne gidecek. Erdoğan, salondaki toplantıda, AK Parti\'nin Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Osman Zolan ile ilçe adaylarını tanıtacak. Erdoğan\'ın daha sonra Denizli\'den ayrılması bekleniyor.



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