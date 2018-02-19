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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani ile görüştü 

ANKARA,(DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle bugün telefonda görüştü

19 Şubat 2018 22:53

ANKARA,(DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle bugün telefonda görüştü. 
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, başta Afrin ve İdlib olmak üzere Suriye meselesindeki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, terör unsurlarına karşı verilen mücadelede işbirliğinin önemi vurgulandı. İki lider, Suriye meselesine çözüm bulmaya yönelik çabalar çerçevesinde Astana süreci ve Soçi Kongresi’ne de değindiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle, İran’da yolcu uçağının düşmesi neticesinde hayatını kaybedenler için Ruhani’nin şahsında tüm İran halkına taziyelerini de iletti.
 

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