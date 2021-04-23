ABD Başkanı Biden, göreve başladıktan üç ay sonra Erdoğan'la görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, göreve başladıktan üç ay sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada görüşmede ikili ve bölgesel ilişkilerin ele alındığı belirtildi. Haziran'da NATO Zirvesi'nde görüşme kararı alındığı duyuruldu.

Açıklamada ''Başkan Joe Biden bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüş ve işbirliği alanlarının arttırıldığı ve anlaşmazlıkların etkili bir şekilde yönetildiği yapıcı ikili ilişkilere duyduğu ilgisini iletmiştir'' denildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Birlikte çalışma hususunda mutabık kalındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; liderler, ikili ilişkilerin stratejik doğası ve karşılıklı çıkar ilişkileri temelinde işbirliğinin genişletilmesi amacıyla birlikte çalışmanın önemi hususlarında mutabık kaldı.





