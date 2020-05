Erdoğan: Tekâlif-i Milliye emirlerini hatırlatmak istiyorum, bugün de yaptığımız budur!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan; Koronavirüs salgınına karşı ulusal dayanışmaya vurgu yaparken, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı zaferle sonuçlandıran Sakarya Meydan Muharebesi öncesinde Meclis'te yasalaştırdığı "Tekâlif-i Milliye" emirlerini hatırlattı. Erdoğan, halkın ve ticaret erbabının elindeki silah, cephane, gıda, giyim, makine, binek hayvanı ve taşıt gibi imkânların tamamı veya bir bölümüne el konmasını öngören düzenlemeye değinirken, "Türk milleti İstiklal Harbi'nde yayınlanan Tekâlif-i Milliye emirleriyle varını yoğunu bağımsızlığı için ortaya koymuş bir millettir. Tekâlif-i Milliye emirlerini hatırlatmak istiyorum... Görüldüğü gibi ülkemiz bir tehdit ile karşılaştığında devlet ve millet el ele vererek tüm imkanları seferber etmektedir. Bugün de yaptığımız budur" dedi.

Açıklamasında parayla maske satışının yasaklandığını belirten Erdoğan, ayrıca "Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nın alanına ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu kısma salgın hastanesi yapıyoruz ki 45 gün içerisinde buraları bitireceğiz" dedi.

Erdoğan, cezaevlerinden çıkışa ilişkin AKP tarafından hazırlanan infaz düzenlemesinin yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşüleceğini belirtti. "Çalışabilen her fabrikamız üretmeye devam edecektir. Çiftçilerimiz ekilmemiş tek karış toprak bırakmayacaktır. Hizmet sektörümüz içerde ve dışardaki bağlantılarını canlı tutacaktır" diyen Erdoğan, 'Koronavirüs salgını sonrası yeni döneme herkesin hazırlanması gerektiğini' söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Pazar yerleri ve toplu mekanlarda maske takılmasını zorunlu hale getirdik. Pazar yerlerinde tahtalar arasındaki ayrılıklar konusunu hassasiyetle ele aldık. Valiliklerimiz bu süreci çok yakından takip edecekler. Valiliklerimiz e-devletten ücretsiz maske dağıtımına başladı.

"Parayla maske satmak yasaktır"

"Parayla maske satmak yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stoğumuz ve üretim planlamamız vardır. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske ulaştırmakta kararlıyız. Dışarıya çıkan vatandaşlarımızın 3 adım veya 2 metre mesafeden daha yakın bulunmamalarını istiyoruz.

"Her şehrimizde bulunan il kurulları ihtiyaca göre gerekirse ilave tedbirler geliştirebiliyorlar. Hastalığı yayma tehlikesi olan bina, sokak, cadde, köy, ilçe düzeyindeki kimi yerleri tümüyle karantinaya alıyoruz. Evlerinde kalmalarını rica ettiğimiz 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile kronik hastalığı olanların ihtiyaçları için vefa sosyal destek grupları oluşturduk. Bu ekipler aracılığıyla şimdiye kadar 65 yaş üstü veya kronik hastalığı olan 1 milyon 320 bin vatandaşımızın taleplerini yerine getirdik.

"Çalışan ve görevli olanlar dışında tüm vatandaşlarımızın evde kalmalarını sağlayarak insan hareketliliğini asgari seviyeye indirmekte kararlıyız. Test sayısında günlük 20 bini geçerek hastaları tespit ve virüsü engelleme konusunda önemli bir eşiği daha aştık. Teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur.

"Atatürk Havalimanı alanına hastane yapıyoruz"

“Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nın alanını ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu kısmı da yine 1000 odalık bir katlık hastaneyi yapıyoruz ki bunları süratle 45 gün içerisinde buraları bitireceğiz.

"Ortaya çıkan her gelişme karşımızdaki tehdidin büyüklüğünü ve aldığımız tedbirlere uyulmasının gerekliliğini bir kez daha gösteriyor. Avrupa ülkelerinin tamamı ve ABD'deki gelişmeleri an be an takip ediyoruz. Virüs taşıyanların Avrupa ve Amerika seyahat geçmişinin olması bu ülkelerin tedbir almadığını göstermektedir. Bizim gösterdiğimiz hassasiyeti bu ülkeler de gösterseydi çok daha iyi bir durumda olabilirdik.

Tekâlif-i Milliye emirlerini hatırlattı

"Türkiye Cumhuriyeti, tüm kurumları ve imkanlarıyla 83 milyon vatandaşının tamamının yanındadır. Milletimizin her bir ferdine sergilediği birlik, beraberlik, dayanışma için şükranlarımı sunuyorum. Türk milleti İstiklal Harbi'nde yayınlanan Tekâlif-i Milliye emirleriyle varını yoğunu bağımsızlığı için ortaya koymuş bir millettir. Tekâlif-i Milliye emirlerini hatırlatmak istiyorum:

"Her ilçede bir tane Tekâlif-i Milliye Komisyonu kurulacak.

Halk, elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde orduya teslim edecek.

Her aile bir askeri giydirecek.

Yiyecek ve giyecek maddelerinin yüzde 40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.

Ticaret adamlarının elindeki her türlü giyim eşyasının yüzde 40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.

Her türlü makineli aracın yüzde 40'ına el konacak.

Halkın elindeki binek hayvanlarının ve taşıt araçlarının yüzde 20'sine el konacak.

Sahipsiz bütün mallara el konacak.

Tüm demirci, dökümcü, nalbant, terzi ve marangoz gibi iş sahipleri ordunun emrinde çalışacak.

Halkın elindeki araçlar bir defa olmak üzere 100 km'lik mesafeye ücretsiz askeri ulaşım sağlayacak.

"Her ne kadar bazı kafalar bu dayanışma kültürünü kavramakta zorlanıyor olsa da..."

"Görüldüğü gibi ülkemiz bir tehdit ile karşılaştığında devlet ve millet el ele vererek tüm imkanları seferber etmektedir. Bugün de yaptığımız budur. Her ne kadar bazı kafalar bu dayanışma kültürünü kavramakta zorlanıyor olsa da hamdolsun milletimiz gerçekleri görmekte, üzerine düşenleri yerine getirmektedir.

"Bu salgının üstesinden gelecek sadece imkana değil, aynı zamanda morale ve kararlılığa da sahibiz. Vatandaşlarımızın her birinin temel ihtiyaç malzemelerine ulaşması konusunda sıkıntıya düşmemesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz.

"İstihdamın sürmesi en büyük kriterimiz"

"İstihdamın sürmesi en büyük kriterimizdir. Bu şartla üretimine ara veren veya azaltan işletmelerdeki çalışanlarımızın ücretlerinin asgari ücreti geçmeyecek şekilde 3'te 2'sini biz ödüyoruz. Aldığımız tedbirlerle 2 milyondan fazla mükellefin ödemelerini 6 ay erteledik. Firmalara ve gerçek kişilere kredi ödemelerini 3 ay erteleyebilmeleri için finansman desteği sağlıyoruz. Kamu bankalarımız müşterilerine pek çok kolaylık ve destek sağladı.

"Belediyelerin salgınla mücadelesine destek için vergi payı ödemelerinden yapılan kesintileri 3 ay süreyle kaldırarak kurumlarımıza 3 milyar liralık kaynak sağladık.

"KOSGEB'den kredi alan işletmelerin geri ödemelerini erteliyoruz"

"KOSGEB geri ödeme desteklerinden faydalanan 136 bin işletmemize nisan, mayıs, haziran ayları itibariyle yapacakları banka kredi ödemelerini erteleme imkanı sağlıyoruz. Maliyeti KOSGEB üstlenecektir.

"Emeklilerimizin en düşük maaşlarını 1500 TL'ye çıkartarak ve ikramiyelerini öne çekerek rahatlattık. 100 binin üzerinde aileye 1000'er TL yardım yaparak sahipsiz bırakmadık. 2 milyon 300 bin aileye destek olmak için hazırlıklarımıza başladık.

"Günlük kazançla geçinenler, valilikleri veya kaymakamları arayıp yardım isteyebilir"

"Özellikle yevmiye, günlük kazancıyla hayatını sürdürmek zorunda olan, hiçbir geliri olmayan vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum; valilik veya kaymakamlarımıza telefonla durumunuzu anlatmanız halinde devletimiz her türlü desteği size verecektir.

"Kampanyada 1 milyar 500 milyon TL topladık"

"Kampanyamızda toplanan kaynak en başta sizler için kullanılacaktır. Kampanyamıza milletimizin gösterdiği teveccüh bu ülkenin temellerinin ne kadar sağlam olduğunu ispatlamıştır. Toplanan meblağ yaklaşık 1 milyar 500 milyon lirayı buldu. 43 milyon lira da SMS'lerden toplantı. AKP Meclis grubunda toplanan 5 milyon liralık meblağ da buraya aktarılacaktır.

"Kabine toplantımızda ayrıntılı bir şekilde değerlendirdiğimiz kapsamlı bir yasa teklifini grubumuz vasıtasıyla meclise sunacağız. İnfaz düzenlemesi inşallah yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacaktır. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları'nın ikisinin yapısında değişikliğe gidiyoruz. Gıda Tarım Hayvancılık ve Sosyal Politikalar kurulu oluşturuyoruz.

"Asıl olanın yeterli üretim ve adil dağılım olduğu bir kez daha ortaya çıktı"

"Ekonominin sadece paradan, borsadan, faizden ibaret olmadığı, asıl olanın yeterli üretim ve adil dağılım olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Devlet ve vatandaşlar arasındaki ilişkilerin yeniden tanımlanacağı bir döneme gidiyoruz. Tüm dünyada bizim 17 yıldır dilimizden düşürmediğimiz insanı yaşat ki devlet yaşasın her ülkenin merkezine yerleşecektir. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye kadar her alanda inşa ettiğimiz güçlü altyapının semeresini alacağımız bir devrimin içindeyiz.

"Halihazırda yaşadığımız dönemi en kısa sürede ve en az hasarla bırakmamız gerekiyor. Avrupa'da salgının artık zirve aşamasına geldiğini ve gerilemenin başlayacağının ümit ediyoruz. Tek başına bu salgını bitirmemiz yetiyor, bu coğrafyanın tamamında bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Aldığımız tedbirler ve alacağımız ilave önlemler ile salgının üstesinden geleceğiz.

"Çalışabilen her fabrikamız üretmeye devam edecektir"

"Çalışabilen her fabrikamız üretmeye devam edecektir. Çiftçilerimiz ekilmemiş tek karış toprak bırakmayacaktır. Hizmet sektörümüz içerde ve dışardaki bağlantılarını canlı tutacaktır. Kurulan yeni dünyada en güçlü şekilde yerimizi almak için çok çalışacağız.

"Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasının önündeki engeller adeta kendiliğinden kalkıyor. Üretim, istihdam, ihracat, sanayimizi daha da güçlendirmek için hızlı bir şekilde başlatacağız. Ülkemizdeki her bir vatandaşımızın emeğine, kabiliyetine, çalışkanlığına, bilhassa da gençlerin enerjisine heyecanımız olacak. Mal ve hizmet üretiminde yer alan tüm kesimler bu yeni döneme hazırlanmalıdır. Evde kalarak geçirdiğimiz günlerde depoladığımız enerjiyi yeni dönemde daha çok çalışarak değerlendireceğiz.

"Koronavirüs salgınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere insanlarımıza destek olmak için canla başla hizmet veren herkese şükranlarımı sunuyorum."