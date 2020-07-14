Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast timinin firarisinin başına 10 milyon lira ödül

15 Temmuz darbe girişimi sırasında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a suikast düzenlemek için Marmaris’te konakladığı otele gelen 37 kişilik timde bulunan eski yüzbaşı Burkay Karatepe, 4 yıldır firarda. Karatepe’nin başına 10 milyon lira ödül konuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 37 kişilik suikast timinden 36’sı yakalandı. Sanıklardan bazıları tutuksuz yargılanırken bazıları ise hâlâ cezaevinde. Yakalanamayan tek kişi eski yüzbaşı Burkay Karatepe oldu.

Cumhuriyet’ten Mehmet İnmez’in haberine göre 16 Temmuz sabahı şortuyla timden ayrılan ve Marmaris’ten İzmir’e oradan da Eskişehir’e giden Karatepe’den 4 yıldır haber alınamıyor. Aylardır sürdürülen operasyonlarda teknik takip dahil her yöntemi deneyen ekipler, Burkay Karatepe’nin izine rastlayamadı.

Kırmızı bültenle aranan tek firari Karatepe’nin o gece yiyecek bulmak için timden ayrıldığı, 17 Temmuz sabahı Marmaris’ten kaçarak İzmir’e gittiğini, ardından bir yakınının yardımıyla Eskişehir’e götürüldüğü tespit edilmişti.

Afganistan, Pakistan gibi bölgelerde de görev yapan ve saklanma konusunda tecrübeli olduğu belirtilen Karatepe’nin başına 10 milyon lira ödül konuldu.