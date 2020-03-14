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Cumartesi Anneleri Koronavirüs nedeniyle Taksim'deki eylemlerini 4 Nisan'a kadar sembolik olarak devam ettirecek

Sosyal medyadan, "Cumartesi İnsanları, İHD önüne gelmek için lütfen kendinizi zorlamayın" çağrısı yapıldı

14 Mart 2020 12:18

Gözaltında 'kaybedilen' yakınlarının akıbetini sormak amacıyla her hafta Taksim'de bir araya gelen Cumartesi Anneleri, Koronavirüs nedeniyle eylemlerini sembolik olarak az bir kitle ile gerçekleştireceğini duyurdu. Özellikle belirli bir yaşın üzerindekiler için ölümcül olan Koronavirüs salgını için sosyal medyadan yapılan açıklamada, "İHD önüne gelmek için lütfen kendinizi zorlamayın. İçiniz rahat olsun. Sembolik olarak kayıplarımız için İHD önünde açıklamalarımızı yapmaya devam edeceğiz" denildi.
 
Yapılan açıklama şöyle:
 
"Değerli Cumartesi İnsanları, Virüs salgını nedeniyle tedbir amacıyla 4 Nisan tarihine kadar buluşmalarımızı sembolik katılımla gerçekleştireceğiz. Bizim için çok değerli olan Cumartesi İnsanları, İHD önüne gelmek için lütfen kendinizi zorlamayın. İçiniz rahat olsun. Sembolik olarak kayıplarımız için İHD önünde açıklamalarımızı yapmaya devam edeceğiz. 4 Nisan'da yine bir arada olacağız."
 

Diyarbakır İHD eylemlerini erteledi

Diyarbakır İnsan Hakları Derneği (İHD) ve kayıp yakınları ise 579’uncu haftasına giren “Kayıplar bulunsun, Failler yargılansın” etkinliğini erteledi. Erteleme kararı kayıp yakınlarının tavsiyeleri doğrultusunda alındı.

Eylemin ertelenmesiyle ilgili Diyarbakır İHD tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Derneğimiz ve kayıp yakınları tarafından her hafta kesintisiz bir şekilde ‘Kayıplar Bulunsun, Failler Yargılansın’ sloganıyla düzenlenen ve 579’uncu haftasına ulaşan kayıp yakınları oturma eylemleri, koronavirüs (kovid-19) salgın hastalık tehditi nedeniyle geçici bir süre ve ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir. Bu karar, cumartesi anneleri ve kayıp yakınlarının olası bir sağlık problemine maruz kalmamaları ve tedbir almak amacıyla, yine kendilerinin görüş ve tavsiyeleri doğrultusunda alınmıştır. Oturma eylemleri kitlesel olarak gerçekleşmeyecektir. Ancak adalet ve hakikat mücadelemiz devam edecektir.”

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