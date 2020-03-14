Cumartesi Anneleri Koronavirüs nedeniyle Taksim'deki eylemlerini 4 Nisan'a kadar sembolik olarak devam ettirecek

Gözaltında 'kaybedilen' yakınlarının akıbetini sormak amacıyla her hafta Taksim'de bir araya gelen Cumartesi Anneleri, Koronavirüs nedeniyle eylemlerini sembolik olarak az bir kitle ile gerçekleştireceğini duyurdu. Özellikle belirli bir yaşın üzerindekiler için ölümcül olan Koronavirüs salgını için sosyal medyadan yapılan açıklamada, " İHD önüne gelmek için lütfen kendinizi zorlamayın. İçiniz rahat olsun. Sembolik olarak kayıplarımız için İHD önünde açıklamalarımızı yapmaya devam edeceğiz" denildi.

Yapılan açıklama şöyle:

"Değerli Cumartesi İnsanları, Virüs salgını nedeniyle tedbir amacıyla 4 Nisan tarihine kadar buluşmalarımızı sembolik katılımla gerçekleştireceğiz. Bizim için çok değerli olan Cumartesi İnsanları, İHD önüne gelmek için lütfen kendinizi zorlamayın. İçiniz rahat olsun. Sembolik olarak kayıplarımız için İHD önünde açıklamalarımızı yapmaya devam edeceğiz. 4 Nisan'da yine bir arada olacağız."

Diyarbakır İHD eylemlerini erteledi