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Dünya
Deutsche Welle

Cumartesi Anneleri 500. kez biraraya geldi

20 yıldır her cumartesi Galatasaray Lisesi önünde toplanarak kayıp yakınlarını arayan Cumartesi Anneleri bugün 500. biraraya geldi. Yurtdışında da Cumartesi Anneleri'ne destek eylemleri düzenlendi.

25 Ekim 2014 20:04


Gözaltında kaybolan ya da faili meçhul cinayetlerde hayatını kaybedenlerin anneleri, eşleri ve yakınlarından oluşan Cumartesi Anneleri bugün 500. kez Galasataray Lisesi önünde toplandı. Kaybolan yakınlarının fotoğraflarını taşıyan aralarında 1995 yılında Kimsesizler Mezarlığı'nda cesedi bulunan Hasan Ocak'ın ailesi, Cemil Kırbayır'ın kardeşi ve Fehmi Tosun'un eşinin de bulunduğu çok sayıda kayıp yakınına bu kez yüzlerce kişi destek verdi. Eyleme CHP Genel Başkan Yardımcısı Ercan Karakaş, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, CHP

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, CHP milletvekilleri Süleyman Çelebi ve Mahmut Tanal ile Akın Birdal, Ferhat Tunç, Eşber Yağmurdereli ve Pınar Aydınlar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Yakınlarını kaybedenler konuşmalarında, faillerin yargılanmasını ve kayıplarının bulunmasını istedi. Cumartesi Anneleri'nin 500. kez biraraya gelmesi vesilesiyle bugün Almanya, İngiltere, Hollanda ve Fransa'nın farklı kentlerinde de aynı saatlerde oturma eylemleri düzenlendi. Almanya'nın Köln kentinde katedralin önündeki oturma eylemine Hasan Ocak'ın kardeşi ile Hüseyin Toraman'ın kardeşi de katıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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