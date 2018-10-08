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Spor

Çukurova Basketbol - Nadezhda Orenburg: 58-60

Adnan AÇIKGÖZ/ MERSİN (DHA) SALON: Edip Buran Spor Salonu HAKEMLER: Maka Kupatadze (xx), Alakbar Hasanov (xx), Ivana Ivanovic (xx) ÇUKUROVA BASKETBOL: Astou Ndour (xxx) 10, Alina Iagupova (xxx) 21, Liudmyla Naumenko (xx) 8, Sevgi Uzun (xx) 2, Sera Özelçi

08 Ekim 2018 23:28

Adnan AÇIKGÖZ/ MERSİN (DHA)

SALON: Edip Buran Spor Salonu
HAKEMLER: Maka Kupatadze (xx), Alakbar Hasanov (xx), Ivana Ivanovic (xx)
ÇUKUROVA BASKETBOL: Astou Ndour (xxx) 10, Alina Iagupova (xxx) 21, Liudmyla Naumenko (xx) 8, Sevgi Uzun (xx) 2, Sera Özelçi (x), Kim Mestdagh (xx) 6, Iva Slonjsak (xx) 2, Lauren Ervin (xx) 3, Gökşen Fitik (xx) 2, Meltem Avcı (xx) 4
NADEZHDA ORENBURG: Sandra Ygueravide (xxx) 10, Anastasiya Shilova (xx) 2, Brionna Jones (xxx) 13, Zhosselina Maiga (xx) 2, Ekaterina Fedorenko (xxx) 9, Viktoria Medvedeva (xx) 4, Adut Bulgak (xxx) 13, Kseniia Tikhonenko (xx) 7
1\'İNCİ PERİYOT: 13-26
İLK YARI: 25-37
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 39-52

Çukurova Basketbol, Euroleague Kadınlar Ön Eleme Turu\'nun ilk maçında Rusya\'nın Nadezhda Orenburg takımını ağırladı. Konuk ekip maçın ilk devresini 37-25 önde tamamlarken, ikinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Mersin temsilcisi, ardı ardına bulduğu sayılarla skoru 60-58\'e getirse de yenilmekten kurtulamadı ve tur şansını Rusya\'da oynayacağı 2\'nci maça bıraktı.

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