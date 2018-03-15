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Çukurca'da bulunan PKK patlayıcısı imha edildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-HAKKARİ'de, jandarmanın arazi aramasında terör örgütü PKK'ya ait plastik patlayıcı ve makineli tüfek mermisi ele geçirildi

15 Mart 2018 15:46

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)-HAKKARİ\'de, jandarmanın arazi aramasında terör örgütü PKK\'ya ait plastik patlayıcı ve makineli tüfek mermisi ele geçirildi.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukurca ilçesine bağlı Dutluca Mahallesi Bardaklı mevkisindeki kırsal alanda operasyon yaptı. Operasyonda, arazi arama taraması sırasında PKK terör örgütüne ait 500 gram plastik patlayıcı ve 21 makineli tüfek mermesi ele geçirildi. Patlayıcı, olay yerinde uzman ekipler tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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