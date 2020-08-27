Çukur'un Azer'i Cihangir Ceyhan, diziden ayrılıyor

4. sezon fragmanı yayınlanan Çukur dizisinin oyuncu kadrosundan bir kişinin eksileceği öğrenildi. Dizide Azer karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan'ın diziden ayrılacağı duyuruldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Sıfır Bir Adana dizisiyle tanınan Ceyhan'ın dizinin yeni sezonunda veda edeceğini açıkladı.

Altuntaş, genç oyuncunun Alevlerin Ardından dizisinde Dilan Çiçek Deniz'in partneri olarak kamera karşısına geçeceğini de bildirdi.

Orijinal adı Le Bazar de la Charité olan Fransız dizisinden uyarlanacak Ay Yapım imzalı Alevlerin Ardından, Show Tv ekranlarında izleyici ile buluşacak. Dizinin oyuncu kadrosunda Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü ve Demet Evgar gibi isimler yer alıyor.