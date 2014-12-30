Cübbeli Ahmet Hoca: Demba Ba günah işliyor!

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Beşiktaş’ın Senagalli yıldızı Demba Ba’nın ‘secdeli gol sevincini’ eleştirdi ve “Kıblemiz kıyamete kadar Mescid-i Haram’dır. Böyle rastgele secde olmaz. Bu caiz değil, günahtır. Secdeyi kıblenin gayrine yapsa kasten kafir olur. Tehlikeli bir şey bu” dedi.

Beşiktaş‘a geldiği günden beri attığı goller ile gündeme gelen Demba Ba ile özdeşleşen gol sevinci yeni bir tartışma başlattı. Rakip ağları her sarstığında secde eden Senegalli yıldızın farkında olmadan günah işlediği iddia edildi. CNN Türk’te yayınlanan Başka Şeyler Programı’nda Serdar Tuncer’in konuğu olan Cübbeli Ahmet Hoca lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü’ye Demba Ba’nın gol sevinci sorulunca verilen yanıt herkesi şaşırttı.

‘İslam’ı gündeme getirir’

Dindarlığı ile bilinen ve Beşiktaş’a gelişinde Türkiye’nin Müslüman bir ülke oluşunun büyük etkisi olduğunu dile getiren Demba Ba’nın gol sevinci siyah beyazlı taraftarlar arasında da fenomen oldu ve tribün bestelerine bile konu edildi. Senegalli’nin sevinci sorulan sorulan Cübbeli Ahmet Hoca şunları söyledi: “Sanatçılardan, sporculardan, ünlülerden kim İslam nişanı bir şey yaparsa biz memnun oluruz. Gündeme İslam gelir. Çoluk çocuk merak eder, “Bu ne yapıyor” diye. Ama şükür secdesinde kıble şarttır. Rastgele mi yapıyor? Be mübarek, öyle gol attığın tarafa kıble olur mu, seyyar kıble olur mu?”

‘Rastgele secde olmaz’

Demba Ba’yı tanımadığını ancak dindarlığını takdir ettiğini belirten Cübbeli Ahmet Hoca Senegalli’nin tehlikeli bir iş yaptığını belirterek, “Kıblemiz kıyamete kadar Mescid-i Haram’dır. Böyle rastgele secde olmaz. Bu caiz değil, günahtır. Secdeyi kıblenin gayrine yapsa kasten kafir olur. Tehlikeli bir şey bu” ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından Demba Ba ile birlikte ülkemizde büyük artış gösteren ‘secde sevinci’ azalacak mı, büyük merak konusu. Zira yapılan bu açıklamanın ardından yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi. Çünkü bu sevinci yapan futbolcular iki kere düşünecek gibi. Diyanetçiler arasında ise ‘secde sevinci’ ile ilgili olarak birbirinden farklı görüşler var.

Sezon başında transfer olduğu Beşiktaş’ta 20 resmi maça çıkan Demba Ba 16 gol attı ve her golün ardından sevincini secde yaparak sergiledi.

Trabzon’un Malili yıldızı Yatabare de gol sevincini secde ile sergiliyor. Arkadaşları da ona eşlik ediyor.

İspanya’nın Atletico Madrid takımında oynayan Arda Turan da ağları sarstığında yere eğiliyor ve secde ediyor.

Demba Ba’nın vatandaşı ve yakın arkadaşı olan Fenerbahçeli Moussa Sow 3 yıldır bu sevinç gösterisini sergiliyor.

Demba Ba gol attığında secdeye varırken Beşiktaş’ın kalecisi Tolga da ona eşlik ediyor.

‘İstediğin kadar yap, mübahtır’

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu (Ankara İlahiyat Fak.Öğretim Üyesi)

Şükür secdesidir bu. Bazen dille şükretmek yetmez, bütün organları şükre eşlik etmek ister. Önemli günlerde, önemli olaylarda, mesela insan uzun süre yurdundan ayrı kalıp geri döndüğünde bu secdeyi yapabilir. Şükretmek, secde etmek sınırsız. Her yerde her zaman istediğin kadar yapabilirsin, genel bir serbestlik var. Mübahtır. İnsan bunu yaptığında yanlış birşey yapmış olmaz. Günaha girmiş olmaz. Çünkü bu gibi durumlarda Allah’ı hatırlamış olur.

‘Teşekkür olarak secde olabilir’

Prof.Dr.Beyza Bilgin (Türkiye’nin ilk kadın vaizi, ilahiyatçı)

Bazen Allah’ın yüceliğini insanın derinden hissetmesini sağlayan bazı olaylar oldukça, bazen de haklıyı haksızdan ayırt etmek, mazlumun ahı deriz ya insanların ileri derecede mütehassıs olduğu zamanlarda şükredilir. Bu da, demek ki o kadar ümitsizmiş ki veya o kadar dua etmiş ki önceden veya Allah’a nasıl arzu etti ve istediyse bunu bir teşekkür olarak secde etmiş olabilir. Bunda da bir aykırılık görmem. Putperestlik değildir, namaz secdesi değildir.