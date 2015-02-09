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Cübbeli Ahmet Hoca: Adam Bakara suresine makara dedi, adamla muhabbet edenler var

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Egemen Bağış'ı ima ederek, "Hâlâ adamla oturanlar, kalkanlar var" diye tepki gösterdi

09 Şubat 2015 19:47

Kamuoyunda 'Cübbeli Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, isim vermeden, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'a yönelik olarak, "Adam Kur'an'ın Bakara suresine 'makara' dedi. Hâlâ adamla oturanlar, kalkanlar var" diye tepki gösterdi. 

Ahmet Mahmut Ünlü, eski AB Bakanı Egemen Bağış'ın söylediği öne sürülen Bakara suresiyle ilgili sözlerine sert tepki gösterdi.

Cihan haber ajansı'nın haberine göre, 7 Şubat Cumartesi günü Bursa Vakıf külliyesindeki geleneksel sohbetinde Ahmet Mahmut Ünlü, şunları söyledi: “Adam Kur'an'ın Bakara suresine 'makara' dedi. Hâlâ adamla oturanlar, kalkanlar var. Hâlâ adamla yüzüne gülenler, muhabbet edenler var. Allah beni muhafaza eylesin! 

Bana dünyaları teklif etseler, Bakara'ya 'makara' diyen birinin suratına bakabilir miyim? Güleç yüzle suratına bakıp onunla oturabilir miyim acaba? Ben kadere inanmayan, sahabeyi sevmeyen birini sevebilir miyim? Ben böyle olabiliyorum da sen niye olamıyorsun? Bende Müslümanım sen de Müslümansın ne farkımız var?”

 

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