“Cübbeli Ahmet”: Biri bana beleş bilet verirse ben de Mars'a giderim

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün 2015’teki Mars videosunun yeniden dolaşıma sokulduğunu belirterek, “Cem Yılmaz pandemi dolayısıyla çekilince, stand-up sahnesi Cübbeli Ahmet Hoca’ya kaldı” görüşünü savundu.

Özkök yazısında, Ahmet Mahmut Ünlü'nün, "Şimdi turistik gezi yapacaklar. Neymiş bilet 20 milyonmuş.Bir milyon dolara kadar ucuzlarsa ben de Mars’a gideceğim... Tabii bizde nerde o kadar para... Belki biri hediye verirse giderim. Beleşe giderim yani.." dediğini aktardı.

Özkök şu ifadeleri kullandı:

"Hoca artık iyi bir YouTuber oldu. Bazı videolarını 900 bin kişi falan izliyor. 2015’te yayına soktuğu bu Mars parodisinden önce yayınlanan çok ilginç bir ilan var. 'Sevgiliniz sizi aldatıyor mu, WhatsApp’ından izleyin' diye bir uygulamanın reklamı var. Bir de hoca, gâvurun manyak manyak işlerini anlatırken manyak gibi de para kazanıyor ha... Özellikle online satış zincirleri hocanın programlarına çok düşkün.."