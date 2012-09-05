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Spor

Cruzeiro'nun Başkanı Tavares: Alex ile görüşüyoruz

Alex bir süredir Aykut Kocaman ile sorun yaşıyordu

05 Eylül 2012 02:34

Brezilya kulübü Cruzeiro'nun başkanı Gilvan de Pinho Tavares, F.Bahçeli Alex de Souza ile görüştüklerini açıkladı.

Bir süredir teknik direktör Aykut Kocaman ve başkan Aziz Yıldırım'la arası bozuk olan Alex de Souza'yı transfer etmek isteyen başkan Tavares, yıldız futbolcu ile temasta bulunduklarını dile getirdi.
Brezilya basınının yüksek tirajlı gazetelerinden Globo'ya açıklamalarda bulunan Tavares, "Alex'in Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdiğinde bize gelme ihtimali çok yüksek" ifadelerini kullandı.
Yıldız futbolcunun kendileri için bir idol olduğunu söyleyen Tavares, "Alex ile görüşüyoruz. Gelecek yıl Mayıs ayına kadar kulübü ile bir sözleşmesi var. Ama o dönmek istiyor. Bizim gibi birçok Brezilya kulübü onu kadrosuna katmanın peinde. Eğer bütçemize uygun olursa onu yeniden aramızad görmek isteriz" şeklinde konuştu.
 
Alex'in Cruzeiro'daki son büyük kahraman olduğunu söyleyen Tavares, "Alex Brezilya'ya dönüp Cruzeiro'da forma giymek istediğini söyledi. O bizim için bir idol ve ihtiyacımız olan bir futbolcu" dedi.
 

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