CRR'de flüt ve arpla büyülü bir müzik yolculuğu

Flüt sanatçısı Bülent Evcil ile çocukluk arkadaşı ve yıllarca birlikte çalıştığı Türkiye'nin en başarılı arpistlerinden Çağatay Akyol, aynı sahnede cok zengin bir repertuvarla bir araya gelecek.

Bülent Evcil, Çağatay Akyol ve Emre Günay'ın sahne alacağı "Flüt ve Arpla Müzikte Büyülü Bir Yolculuk" projesi, 5 Aralık'ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşecek.

Perküsyon sanatçısı Emre Günay'ın darbuka ve zil ile misafir sanatçı olarak katılacağı konserde; Bach'tan Ravel'e, İrlanda havalarından tangoya, Japon ezgilerinden Ahmet Adnan Saygun'a uzanan bir renkli bir müzik performansı gerçekleşecek.

Program:

Ahmet Adnan Saygun - Yunus Emre Orotoryosundan Arya

J.S.Bach - Sicilliano

C.W.Gluck - Orpheus ve Euridice'den Kutsanmış Ruhların Dansı

Phill Coultier - The Battle of Kinsale

Jay Ungar - Ashokan Farewell

J.Ibert - Entracte

Üç Türk Halk Şarkısı: Şehnaz Longa, Katibim, Nihavet Longa

M.Mıyagi - Horu Na Umi

Pietro Morlacchi - Il pastore svizzero: İsviçreli Çoban

Astor Piazzola - Tanti ve Oblivion

G.Briccialdi - Venedik Karnavalı