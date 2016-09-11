Çözüm sürecinin bitmesinden sonra ilk görüşme; Öcalan'dan uzlaşı mesaj mı gelecek?

Kürt siyasi hareketinin Abdullah Öcalan ile görüşme talebiyle başlattığı açlık grevi sürürken Adalet Bakanlığı’nın Kurban Bayramı dolayısıyla aileyle görüşmeye izin vermesi; İmralı’dan gelecek mesajın içeriği konusunda bir anlaşma sağlandığı yorumlarına neden oldu. PKK lideri Abdullah Öcalan'dan gelecek mesajın yeni bir süreci başlatacağı ileri sürüldü.

Cumhuriyet'tem Mahmut Ilıcalı'nın haberine göre, çözüm sürecinin bitmesinden sonra yapılacak ilk İmralı görüşmesinden çıkacak mesajlar büyük önem taşıyor. Kulislerde bir süredir Kurban Bayramı dolayısıyla İmralı’da aileyle bir görüşme yapılabileceği konuşuluyordu. Ancak kulislerde İmralı’da yapılacak olası bir görüşmenin toplumda farklı bir algı yaratabileceği kaygısı da dillendiriliyordu.

Bayram formülü

Adalet Bakanlığı dün cezaevlerinde kalan hükümlü ve tutukluların Kurban Bayramı dolayısıyla aileleriyle 14-18 Eylül tarihleri arasında açık görüş yapılacağını duyurdu. Edinilen bilgiye göre söz konusu uygulama kapsamında İmralı’da da aileyle görüşme yapılacağı belirtildi. İmralı’da yapılacak görüşmenin özel bir uygulama olarak değil, Kurban Bayramı dolayısıyla tüm tutuklu ve hükümlülere verilen bir hak çerçevesinde gerçekleştirilmesi sağlandı.

Kardeş Öcalan görüşecek

İmralı’da 14-18 Eylül tarihleri arasında ne zaman gerçekleşeceği belirtilmeyen aile görüşmesine kardeş Mehmet Öcalan gidecek. Görüşme çözüm sürecinin sona ermesi ve PKK saldırılarının başlamasından sonra kamuoyu bilgisi dahilinde gerçekleşecek ilk görüşme olma özelliğini taşıyor. Bu doğrultuda İmralı görüşmesinden çıkacak mesaj büyük bir önem kazanıyor. Görüşmeden sonra çıkacak mesajın içeriğinin bölgedeki gerilimi azaltabileceği ifade ediliyor.

Çatışma kuşkusu vardı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından darbecilerin İmralı’ya yönelik saldırı planları yaptığı ortaya çıkmıştı. İmralı’da 15 Temmuz gecesi çatışma yaşandığı iddia edilirken, Adalet Bakanlığı Öcalan’ın sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk olmadığını açıklamıştı. Kürt siyasi hareketinin farklı bileşenleri darbe girişiminden sonra Öcalan ile görüşme yapılmasını talep ediyordu.

Bilgen: Doğru bir adım

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, “Aile görüşmesinin zaten bir hak olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bunun engellenmesinin yanlış olduğunu ifade ettik. Bayram vesilesiyle bunun gerçekleşmesi doğru bir adım olacaktır” görüşünü dile getirdi.

İmralı'dan yeni bir mesaj mı gelecek?

Kulislerde Öcalan ile ailesinin görüşmesine Ekim 2014 tarihinden sonra ilk kez izin verilmesi; devlet heyetinin İmralı’da Öcalan’la görüşme sonrası kamuoyuna duyurulacak mesajın içeriği konusunda bir anlaşmaya vardığı yorumlarına neden oldu. Öcalan’ın vereceği mesajın içeriğinin yeni bir süreci başlatabileceği, çözüm sürecine yönelik eleştiriler içerebileceği de iddia ediliyor.

1,5 yıl sonra ilk görüşme

İmralı’da en son aile görüşmesi, yaklaşık 2 yıl önce 6 Ekim 2014 tarihinde Kurban Bayramı dolayısıyla yapılmış, görüşmeye kardeş Mehmet Öcalan gitmişti. İmralı’da kamuoyuna yansıyan son görüşme ise yaklaşık 1.5 yıl önce 5 Nisan 2015 tarihinde HDP heyeti tarafından yapılmıştı. Bu tarihten sonra İmralı’da başka bir görüşme yapılmazken en son CPT heyeti Nisan 2016 tarihinde İmralı’da incelemelerde bulunmuştu.