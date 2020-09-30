CHP'li Emir: Sağlık Bakanı, belirti göstermeyen vakaların tabloya dahil edilmediğini belirterek iddiamızı doğrulamış oldu

"Koronavirüs vaka sayısının Koca'nın açıkladığının 20 katı olduğu"nu söyleyen CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın söz konusu iddiasına basın toplantısında yanıt vermediğini ifade ederek, "Üstüne, belirti göstermeyen vakaların tabloya dahil edilmediğini de belirterek, iddiamızı doğrulamış oldu" dedi. İddiasını dayandırdığı Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi'ne girilen verileri paylaşan Emir, "'Tarih yok' dediğiniz belgenin de tarihini işaretledik, buradan bakabilirsiniz" diyerek Bakan Koca'yı etiketledi.

CHP'li Murat Emir, Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi'ne girilen verilere dayanarak bulunduğu "10 Eylül günü 157 bin 975 kişiye Koronavirüs testi yapıldı. Bu testlerden 29 bin 377'i pozitif çıktı" iddiasına yanıt vermediğini söyledi.

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Twitter'dan açıklama yapan Emir, "Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi. Üstüne, belirti göstermeyen vakaların tabloya dahil edilmediğini de belirterek, iddiamızı doğrulamış oldu. 'Tarih yok' dediğiniz belgenin de tarihini işaretledik, buradan bakabilirsiniz" diye yazdı.

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