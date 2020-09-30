"Covid-19 pozitif vaka sayısı, açıklanan 'hasta' sayısının 20 katı" diyen CHP'li Emir'e Bakan Koca'dan yanıt: Tablodaki bütün veriler doğrudur

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in "Koca'nın bin 512 hasta var dediği gün 29 bin 377 vaka vardı" iddiasına ilişkin sorulan bir soruyu da yanıtlayan Bakan Koca, "Hangi tarih aralığında alındığına dair bir not yok. Bizim kullandığımız programda böyle bir arayüz yok" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir' in "Koca'nın bin 512 hasta var dediği gün 29 bin 377 vaka vardı" iddiasına ilişkin olarak sorulan bir soruya, "Belge denilen, iddia edilen evrakla ilgili üzerinde bir tarih yok" sözleriyle yanıt verdi. Koca, tablodaki verilerin doğru olduğunun altını çizdi.

Koca, şöyle konuştu:

"Belge denilen, iddia edilen evrakla ilgili üzerinde bir tarih yok. Hangi tarih aralığında alındığına dair bir not yok. Bizim yazılım programımızda böyle birr arayüz yok. O gün için sözlü söylenen 10 Eylül olduğu söylenen gün için yapılan test sayısı 112 binlerde. 152 bin olduğu söyleniyor. Neresinden bakıp yorum yapacaksınız? Ben konuşmamda da ifade etmeye çalıştım, özellikle salgının seyrinde yapılan mücadele son derece önemli. Biz sahada tespit edilen herkesi özellikle filyasyonu, temaslı takibi yapıyoruz. Herhangi bir vatandaşı gizleyerek temaslı takip yapmıyoruz. Bütün vakalar için yapıyoruz bunu. Bunun dışında bütün vakalar ayrıca güvenlikli alan oluşturma noktasında devrede olan HES sistemimizin içinde. Bütün vakalar HES'te söz konusu. Siz vakayı gizleyerek filyasyonu önleyebilir misiniz, güvenlik alanı ortadan kaldırdığınızda bu salgınla mücadele edebilir misiniz? Eğer denilen şekilde olmuş olsa idi şu dönemde hastanedeki yatak doluluk oranlarımız halen niye yüzde 50'lerin altında. Yoğun bakamı hala niye yüzde 66'larda. Bizim verdiğimiz tablodaki bütün bilgilerin hepsi, tamamının doğru olduğunu söylemek istiyorum. Tablodaki bütün veriler, bütün rakamlar doğrudur. Mücadelede de özellikle şu dönemde gizlenerek herhangi bir şey yapılmıyor, gizlenerek yapılmıyor. Bütün pozitif tespit edilen vakalar üzerinden yapılıyor. Ankara gibi ilimizde yüzde 60'a yakın vaka oranını gizleyerek düşürebilir misiniz?

Doluluk oranları hastanede yatan vakaların toplam yatak içindeki oranını söylüyorum. Yoğun bakım yatak sayımız 28 bin. Sadece şu dönemde salgın döneminde ilave ettiğimiz yatak sayısı 3 bine yakın oldu. Ağır vaka sayımız 1500'lerde. İlave ettiğimiz 3 bin yatağın yarısını ancak ağır hastalarımız oluşturmakta. Sadece koronavirüslü hastalar değil, bütün hastaların oranı olarak yüzde 667'yı söylüyoruz. Kovid-19 hastalarının buradaki 28 bin içindeki ağır hastanın yüzde 66'sı. Bunun da yüzde aşağı yukarı 5'ine yakını ağır hastalar oluşturuyor. Denilen olmuş olsa böyle mi olur diyorum."