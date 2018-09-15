T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çorum'da park kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da, araç park meselesi yüzünden çıkan kavgada, 1 kişi öldü, 2'si ağır, 3 kişi de yaralandı

15 Eylül 2018 02:12

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM\'da, araç park meselesi yüzünden çıkan kavgada, 1 kişi öldü, 2\'si ağır, 3 kişi de yaralandı. 
Olay, akşam saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi\'nde meydana geldi. Kaportacı İlhan Ö, iş yerinin önüne TIR park eden komşusu Sebahattin Sertoğlu ile oğlu Kemal Sertoğlu ve arkadaşı Haydar K. ile tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışmada İlhan Ö., darp edildi. Babasının darp edildiğini gören Burkay Dinçer Ö.\'de bıçakla saldırdığı Sebahattin Sertoğlu, Kemal Sertoğlu ve Haydar K.\'yı yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla alarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sebahattin Sertoğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kemal Sertoğlu ile Haydar K. ile darp sonucu yaralanan İlhan Ö. tedavi altına alındı. Polis, Burkay Dinçer Ö.\'yü gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YusufDHAKüçük Sanayi SitesiKaportacı İlhanTIRSebahattin SertoğluKemal SertoğluHaydarBabasınınBurkay DinçerSebahattin Sertoğlu Kemal SertoğluHaberSağlıkErol Olçok EğitimAraştırma HastanesiSertoğluPolis
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24