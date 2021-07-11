T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem

11 Temmuz 2021 09:13

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 00.53'te merkez üssü Sungurlu ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 12,39 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, evlerinden ayrılarak kapı önlerinde bir süre bekledi. Herhangi bir artçı sallantı hissetmeyen vatandaşlar evlerine döndü. Depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi. (DHA)

depremçorumAFADArtçısarsıntı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24