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Spor

Çorum Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor: 1-1

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)-  STAT: Dr

04 Şubat 2018 19:26

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- 

STAT: Dr. Turhan Kılıçcıoğlu
HAKEMLER: Burak Olcar (xx), Rahman Kalyoncu (xx), Kadir Beyaz (xx)
ÇORUM BELEDİYESPOR: Ramazan (xx), Ertuğrul (x), Yakup Kayış (x), Yakup Yiğit (xx), Akın (xx), Mert (xx), Oğuzhan x (Dk. 46 Salim x), Taner (xx), Emre Okur x (Dk. 46 Yasin x), Abuzer (x), Doğan Can (x)
SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR: Hasan (xx), Hakan Akbaş (xx), Anıl xx (Dk. 87 Feyzullah), Hakan Akman (xx), Fatih xx (Dk. 83 Ufuk x), Yasin (xx), Güven (xx), Göksel (xx), Gökhan Cingirt (xx), Sefa Ali (xx), Serkan xx (Dk.62 Semih x)
GOLLER: Dk.1 (kendi kalesine) Ertuğrul (Sultanbeyli Belediyespor) Dk. 64 (kendi kalesine) Sefa Ali (Çorum Belediyespor) 
SARI KARTLAR: Fatih, Hasan (Sultanbeyli Belediyespor), Yakup Yiğit (Çorum Belediyespor)

TFF 3\'ncü Lig 3\'ncü Grup’ta mücadele eden Çorum Belediyespor, evinde karşılaştığı Sultanbeyli Belediyespor\'la 1-1 berabere kaldı.
Maçın ilk dakikasında Çorum Belediyespor\'lu Ertuğrul ceza sahası dışında kafayla kalecisine geri pas attı, kaleci Ramazan’ın ayağı kayıp düşmesi sonucu top ağlarla buluştu: 0-1.
10\'ncu dakikada Anıl\'ın cezasahası dışından vurduğu sert şutu kaleci Ramazan son anda kurtardı.
49\'ncu dakikada Yakup Kayış\'ın ortasında Abuzer\'in kafa vuruşunda top kaleci Hasan\'da kaldı.
64\'ncü dakikada Yakup Kayış\'ın ortasında Sultanbeyli Beledediyesporlu Sefa Ali\'ye çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.
Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

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