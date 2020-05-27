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Çorlu'da polis şiddeti | Polisin, videoya çeken kişinin evine girmeye çalışmasının görüntüleri ortaya çıktı

27 Mayıs 2020 21:09

Tekirdağ Barosu Başkan Yardımcısı Egemen Gürcün Çorlu’daki polis şiddetini görüntüleyen kişinin evine girilme anına ilişkin yeni görüntüleri paylaştı. CHP İstanbul Milletvekili Av.Turan Aydoğan da son günlerde yaşanan kolluk kuvveti şiddet olaylarını Meclis gündemine taşıdı

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