Çorlu'da polis şiddeti | Polisin, videoya çeken kişinin evine girmeye çalışmasının görüntüleri ortaya çıktı

Çorlu’daki polis şiddeti olayında, polisin olayı kameraya kaydeden kişiye ulaşmak ve kaydı sildirmek için dış kapıyı zorlanmasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Tekirdağ Barosu Başkan Yardımcısı Egemen Gürcün, "Çorlu’daki polis müdahalesinde olayı kamera kaydına alan kişiye ulaşmak ve kaydı sildirmek için dış kapının zorlanmasına ait görüntüler ortaya çıktı" dedi.

Meclis gündeminde

Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Av. Turan Aydoğan son günlerde çeşitli kentlerde yaşanan kolluk kuvveti şiddeti vakalarını Meclis gündemine taşıdı. Artan polis ve bekçi şiddeti vakalarının araştırılıp sorunun önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan Aydoğan, “Güvenlik güçleri halkın güvenliğini sağlamak için varken bunun aksine hareket edip, kendi varlığını sorgulatır hale getiriliyor” dedi.

İstanbul’da, Adana’da, Çorlu’da, Güneydoğu ve Doğu illerinde, birçok kentte yaşanan polis veya bekçi şiddeti vakalarını takip ettiklerini ifade eden Aydoğan, “Ülkede yaşanan olayları iktidarın, hatta tüm siyasilerin üsluplarından bağımsız okuyamayız. Toplum müthiş bir baskı altında tutuluyor. İktidar otoriter bir anlayışla gün geçtikçe daha çok zora başvuruyor. Bütün bunlar iktidarın varlığını sürdürme mücadelesinden ileri geliyor. Devletin şefkatli ve kucaklayıcı olması beklenirken gün geçtikçe bu çizgiden uzaklaştığını görüyoruz. Devlet, hukuk kuralları ile vatandaşın güvenliğini, özgürlüğünü, malını, canını korumakla göreviyken bu vakalara kayıtsız kalınması kabul edilemez. Meclis bu duruma müdahil olmalı ve konu araştırılıp sorunu çözme noktasında somut adımlar atılmalı” şeklinde konuştu.