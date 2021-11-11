Conte, Tottenham'da mayonez ve ketçabı yasakladı

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Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'un yeni teknik direktörü Antonio Conte'nin oyuncuların kondisyonundan memnun olmadığı, bu sebeple mayonez ve ketçap yenmesini yasaklamak gibi önlemler aldığı belirtildi.

Marca'nın haberine göre Conte, birkaç oyuncuyla görüşüp kendilerine ideal kilolarının üzerinde olduğunu söyledi.

Habere göre Spurs kulübünün kantinlerinde artık mayonez ve ketçabın yanı sıra sandviç gibi yiyecekler de yer almayacak. Oyunculara daha çok meyve yemelerinin tavsiye edildiği belirtildi.

Takım mutfağında yapılan yemeklerde artık daha az yağ kullanılmasının istendiği öğrenildi.

Conter, pazar günü takımının Everton ile berabere kalmasının ardından, ''Dürüst olmalıyım. Değiştirmemiz gereken çok şey var. Her oyunucunun benim futbol anlayışıma uyması için fiziksel olarak kendisini geliştirmesine ihtiyacı var'' dedi.