Çoklu baro teklifinde 5 madde kabul edildi

Çoklu baro teklifinde 5 maddenin kabul edildiği Meclis Adalet Komisyonu’ndaki görüşmeler bugün de devam edecek. Komisyon toplantısına katılmaları kabul edilmeyen baro başkanlarının Meclis kapısında bekleyişleri de sürüyor.

AKP ve MHP’nin ortak hazırladığı “Çoklu baro” teklifinin Meclis Adalet Komisyonu’ndaki görüşmeleri 2 günü geride bıraktı. 28 maddelik teklifin 5 maddesi kabul edilirken komisyon bugün de çalışmaya devam edecek.

Avukatlık Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri 2 Temmuz Perşembe günü başladı. Komisyon ilk gün 12 saat görüşme yaptı. Usul tartışmaları, Anayasa aykırılık iddiaları ve teklifin genel üzerinde konuşmaların yapıldığı ilk gün görüşmelerine baro başkanlarının komisyona katılma taleplerinin reddi damga vurdu. Komisyonun ikinci gün görüşmeleri de yaklaşık 12 saat sürdü. Genel üzerinde görüşmeler tamamlanırken ilk 5 madde de bir değişiklik yapılmadan kabul edildi. Adalet Komisyonu bugün saat 14.00’de toplanarak maddeler üzerinde görüşmelere devam edecek.

Baro Başkanlarının Meclis kapısında bekleyişi üçüncü günde

Türkiye’nin farklı illerinden gelen baro başkanları komisyondaki görüşmelerin tamamını izlemek ve itirazlarını dile getirmek istedi. Perşembe günü Ankara’ya gelen baro başkanlarının talebi kabul edilmedi. Komisyon Başkanlığının 5 baro başkanına toplam 15 dakika söz hakkı verme kararı ise baro başkanlarınca kabul edilmedi. Talepleri kabul edilene kadar Ankara’dan ayrılmama kararı alan Baro başkanlarının Meclis Çankaya kapısında bekleyişleri 3. gününe girdi.

Adliyedeki Savunma Nöbeti sonlandırıldı

Teklifin Komisyon görüşmeleri devam ederken Türkiye’nin farklı illerinden avukatlar da Ankara’ya geldi. Yapılmak istenen eylemlerle ilgili yasak kararları ve polisin müdahalesi ile ilgili Ankara Adliyesi’nde toplu suç duyurusunda bulunan avukatlar Savunma Nöbeti başlattı. Gece boyu adliye önünde bekleyen avukatlar Meclis Adalet Komisyonu’nda yapılan görüşmelere ara verilmesinin ardından nöbeti sonlandırdı. Mücadeleye devam edeceklerini açıklayan avukatlar eylem sürecine devam edeceklerini duyurarak adliye önünden ayrıldı.

Kabul edilen maddeler ne içeriyor?

Kabul edilen maddelere göre, belirli şartların gerçekleşmesi durumunda aynı ilde birden fazla baro kurulabilecek.

Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde baroya yazılma talebi herhangi bir baroya yapılabilecek.

Aynı ilde birden fazla baro varsa avukatlık stajının ikinci altı aylık kısmı, staj yapılan baroya kayıtlı bir avukatın yanında gerçekleştirilebilecek.

Aynı ilde birden fazla baro varsa avukatlar, o ildeki herhangi bir baroya staj başvurusunda bulunabilecek.

Aynı ilde birden fazla baro bulunması halinde staj başvurusunda ibraz edilmesi gereken tanıtma kağıdı, staj yapılan baroya kayıtlı iki avukat tarafından düzenlenecek.

Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde bir avukatın geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin işlemler, kayıtlı olunan baro tarafından yerine getirilecek.

Bir avukatın ölümü, meslekten veya işten çıkarılması, işten yasaklanması, geçici olarak iş yapamaz duruma gelmesi hallerinde, avukatın kayıtlı olduğu baro başkanı, ilgililerin yazılı istemi üzerine veya iş sahiplerinin yazılı muvafakatini almak şartıyla, işleri geçici olarak takip etmek ve yürütmek için kendi barosuna kayıtlı bir avukatı görevlendirecek, dosyaları kendisine devir ve teslim edecek.