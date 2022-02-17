Çok Güzel Hareketler 2, ekranlara geri dönüyor

Kanal D ile sözleşmesi bittiği için 31 Ocak tarihinde final yapan Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni adresi ortaya çıktı. Gazeteci Cengiz Semercioğlu, Çok Güzel Hareketler 2'nin Mart ayında Star TV’de yayınlanacağını açıkladı.

Ekranların sevilen eğlence programlarından Çok Güzel Hareketler 2, sözleşmesinin bittiği Kanal D'de 109. bölümüyle 31 Ocak'ta final yapmıştı. Hayranlarını üzen bu gelişmenin ardından müjdeli haber, gazeteci Cengiz Semercioğlu'ndan geldi.

Medyatava TV YouTube yayınına katılan Semercioğlu, Çok Güzel Hareketler 2'nin anlaştığı yeni adresin Star TV olduğunu açıkladı. Ne zaman ekranlarına döneceğiyle ilgili ise Semercioğlu, "Anlaşmalar imzalandı. Mart ayından itibaren yayınlanmaya devam edecek" dedi.